«Sex, Мосгордума, Rock`n`Roll!»: известный рок-музыкант и пранкер Вован решили стать депутатами

В выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре, намерены участвовать лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей (Паук) Троицкий и пранкер Владимир (Вован) Кузнецов. Оба кандидата уже сдали документы в избирком и собирают подписи, при этом Паук идет по самому скандальному округу Москвы – 43.

Информация о выдвижении рок-музыканта появилась на его странице в соцсетях. Судя по фотографиям, приверженцы Паука собирают подписи за него на ярко-красных кубах под девизом «Sex, Мосгордума, Rock`n`Roll!»

На баннерах написано, что музыкант представляет оппозицию, потому что выступает «за все хорошее: свободу, любовь, дикий угар, уважение, здоровье, образование, науку, медицину, экономическое процветание, хорошие дороги, полеты в космос, нормальную коммуналку, качественной крымское бухло и так далее». В Сети «гуляет» также фотография листовки с такой же атрибутикой, что на кубах Паука, – с массой намеренных грамматических ошибок там рассказывается о деятельности конкурентов музыканта.

Судя по данным на сайте избиркома, 53-летний Сергей Троицкий сначала выдвинулся по 12 избирательному округу, однако затем забрал документы и подал их уже на 43 округ. Напомним, именно здесь с выборов снялась Анна (Нюта) Федермессер после развернутой против нее кампании в Сети. Депутатский мандат на данный момент тут намерены оспорить «яблочник» Сергей Митрохин, который сам живет в этом округе и регулярно выходит здесь на выборы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь, а также представитель партии «Зеленых» Александра Аставина, член «Родины» Алексей Новгородов и семь самовыдвиженцев.

Пранкер Вован также сдал документы в избирком и собирает подписи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Алексея Столярова, известного как пранкер Лексус. По какому округу решил идти на выборы Вован – не уточняется. В списках на сайте Горизбиркома пока есть только один Владимир Кузнецов. Он является самовыдвиженцем по округу №5.

В целом по данным на утро 27 июня, документы в избирком сдал 301 человек, пятеро из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы. Это выдвинутые КПРФ Александр Видьманов (39 округ), Виктор Максимов (17 округ), Дмитрий Сараев (22 округ), Евгений Ступин (20 округ) и Павел Тарасов (24 округ). Кроме того, несколько человек утратили статус выдвинутых кандидатов – в частности, это Анна Федермессер, отказавшаяся участвовать в выборах по округу №43, а также Елена Пирожникова (38 округ), Владимир Родионов (8 округ), и Юлия Серебрянская, которая перешла из 18 округа в 45.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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