Скандал на выборах в Мосгордуму: манипуляции с подписями за Соболь пытаются скрыть обвинениями в адрес Митрохина

На выборах в Московскую городскую думу, которые продут 8 сентября, разгорается очередной громкий скандал. Некоторые претенденты на депутатское кресло начали откровенно грязную кампанию. Судя по сообщениям СМИ и обсуждениям в социальных сетях, подавляющее число нелицеприятных инцидентов связано с именами кандидатов, которых выдвинул скандальный блогер Алексей Навальный.

Сегодня его ближайший соратник Леонид Волков в своем телеграм-канале сообщил, что его активисты разоблачили целую группу людей, которые занимались фальсификациями подписей. Он заявил, что эти люди якобы «рисовали» подписи многим кандидатам, в том числе и представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину, которому он предложил отказаться от участия в выборах.

Обвинение соратника Навального в адрес Митрохина прозвучало, несмотря на отсутствие необходимой в данном случае проверки и официального вмешательства Мосгоризбиркома или Центральной избирательной комиссии. В результате, вполне вероятно, может получиться так, что заявления Волкова окажутся обыкновенным фейком и попыткой оказать давление на известного «яблочника».

Как известно, Митрохин баллотируется по тому же избирательному округу, что и еще одна соратница Навального – юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Очевидно, что представители скандального блогера должны понимать, что в честной борьбе им не одержать победу на выборах, и в такой ситуации явно могут пытаться «выключить» своих оппонентов из предвыборной кампании. Не случайно, что таким образом поступили в отношении известной общественницы Нюты Федермессер, против которой была организована целенаправленная травля. Она намеревалась баллотироваться по этому же 43 округу, но в итоге решила отказаться, столкнувшись с неадекватным поведением «навальнистов».

Получается, что теперь сотрудники штаба Навального могут таким же образом «работать» против Митрохина. Первые признаки для таких выводов уже есть, и одним из подтверждений служит как раз заявление Волкова. В данной ситуации главное – ударить по авторитету Митрохина, используя любые приемы.

Примечательно, что представители Навального пошли в такую атаку после того, как их самих разоблачили в фальсификации подписей. Журналист Антон Красовский сообщил, что собирать в день по 500 подписей можно только при наличии трех составляющих: огромного финансового ресурса, административных рычагов и высокой медийной узнаваемости. Ничего из этого у команды кандидатов Навального нет, кроме явного желания очернить своих оппонентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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