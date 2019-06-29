российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 29 июня 2019, 16:42 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Пресс-служба МВД: в квартире в центре Москвы обнаружен подпольный штаб по подделке подписей

Сегодня в квартире, расположенной в центре Москвы, сотрудники МВД выявили «подпольный штаб» по фальсификации подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по России в Москве, жилплощадь находится на Шелепихинской набережной. По словам законного представителя владельца квартиры, внутрь проникли посторонние люди. Правоохранители немедленно среагировали и тут же направили наряд на место происшествия.

«Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы. В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили в ведомстве.

За какого именно кандидата осуществлялась фальсификация подписей – не сообщается. При этом ранее в соцсети «Вконтакте» был опубликован видеоролик, на кадрах которого правоохранители выполняют проверку одной из квартир в центре Москвы. Эта жилплощадь на данный момент арендуется. Видеозапись выложили в группу «Пресненская. Пресня». Полицейские приехали по вызову одного из жильцов, который заметил, что квартиранты ведут подозрительную деятельность. Правоохранителям удалось выяснить, что в съёмной квартире оборудован штаб по фальсификации подписей в поддержку кандидата в Мосгордуму по 43-округу Любови Соболь. В качестве улик полицейские изъяли незаконные агитматериалы и подписные листы. Проверку квартиры зафиксировали на видео, и ролик попал в Сеть. Квартиросъёмщики неохотно отвечали на вопросы о своей деятельности в арендуемой квартире, скупо упоминали о некой подработке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.19

Трамп о Путине: «Прекрасный парень. Отличная встреча». / Путин отреагировал на слова Элтона Джона о притеснениях ЛГБТ-сообщества. / Путин прокомментировал вопрос об арестованных украинских моряках. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в Мосгордуму

Скандал на выборах в Мосгордуму: манипуляции с подписями за Соболь пытаются скрыть обвинениями в адрес Митрохина

«Sex, Мосгордума, Rock`n`Roll!»: известный рок-музыкант и пранкер Вован решили стать депутатами

Депутат Яшин попал под подозрение: Генпрокуратура проверяет информацию о взяточничестве

Журналисты, коммунисты и самовыдвиженцы – кандидаты столичной мэрии на выборах в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму как генеральная репетиция парламентской кампании 2021 года

Выборы в Мосгордуму: воры используют сборщиков подписей для наводки на богатые квартиры

Выборы в Мосгордуму: на депутатский мандат претендуют жена полковника Квачкова и дочь генерала Рохлина

Партия власти прячется на выборах в Мосгордуму: шансы у кандидатов от оппозиции растут

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Выборы в Мосгордуму,

Новости партнеров