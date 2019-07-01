Жители подмосковного Серпухова проигнорировали выборы депутатов: мандаты достались «Единой России»

В минувшее воскресенье на выборы в Совет депутатов подмосковного Серпухова пришло всего 16,4% избирателей – это чуть меньше 21,9 тысячи человек. Большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России».

Как сообщила пресс-служба избирательной комиссии Московской области, жалоб в Мособлизбирком не поступало, зато в ТИК Серпухова была подана одна жалоба, и еще три – в УИК.

«Член УИК № 4085 с правом решающего голоса был отстранен от работы со списком избирателей в связи с допущенной ошибкой при заполнении сведений об избирателях, – сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин. – На УИК № 2962 было принято решение о проведении контрольного (ручного) пересчета из-за отказа сканирующего устройства КОИБ-2017». Кроме того, на участке №2890 было признано недействительными четыре бюллетеня в переносном ящике для голосования – причиной стали нарушения порядка заполнения реестра голосования.

В итоге 30 мандатов распределились следующим образом: 26 из них получила «Единая Россия», три – ЛДПР, один – КПРФ. «Эсеры» по итогам выборов остались без своего представителя в серпуховском Совете депутатов.

При этом, как отмечает OKA.Fm, представители движения в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировали несколько нарушений на участках. В частности, на участке 2921 КОИБ насчитал 234 бюллетеня, восемь из них по досрочному голосованию. Однако избирателям было выдано 232. Кроме того, часть участков из-за отсутствия пандусов оказалась недоступна для инвалидов, а около УИК №4081 обнаружилась пачка газет с агитацией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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