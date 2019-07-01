Неизвестные напали на агитационный куб кандидата в Мосгордуму Марии Коледы

Вчера, 30 июня, неизвестные атаковали агитационный «куб» ветерана Донбасса и кандидата в Мосгордуму по 45-му избирательному округу Марии Коледы. Инцидент произошел рядом со станцией метро «Сокольники».

Мария Коледа – российский журналист, руководитель пресс-службы «Союза добровольцев Донбасса». Она баллотируется в Мосгордуму по районам Красносельский, Бассманный, Мещанский и Сокольники.

О нападении на точку сбора подписей Коледа сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте». «Я в шоке. Я не понимаю, мы за честные выборы или за бандитский беспредел?! Что это вообще за нападения на Кубы, поломки и прочее?!» – возмущается Мария.

По словам очевидцев, нападавшие кричали: «Это наша точка сбора подписей!» и «Не мешайте нашему кандидату!». Коледа собирается обратиться в полицию, а также написать заявление в прокуратуру.

Вероятнее всего, в нападении замешаны активисты конкурента Коледы – Ильи Яшина – кандидата от команды оппозиционного блогера Алексея Навального. Ранее Яшин уже заявлял, что Коледа якобы подсылает фальшивых сборщиков подписей в его пользу, чтобы лишить его необходимой поддержки. Слова «вечно молодого, подающего надежды политика» Мария позже опровергла.

Низкий уровень поддержки оппозиционных идей среди населения вынуждает «демократов» идти на отчаянные меры. Тот же Илья Яшин не впервые оказывается замешан в скандале, связанном с выборами в МГД. Несколько недель назад он рассказывал о фальшивых сборщиках подписей, подосланных «лично Собяниным», чтобы саботировать избирательную кампанию оппозиционера.

Вторит ему другая соратница Навального – Любовь Соболь, которая ежедневно сообщает о нападениях на ее точки сбора подписей. Хотя, судя по фотографиям в социальных сетях, никакого ажиотажа вокруг ее агитационных «кубов» не наблюдается.

Позже выяснилось, что подписи для выдвижения в МГД Яшин и Соболь «рисуют» самостоятельно с помощью фрилансеров. По данным «Московской газеты», сотрудники полиции нашли квартиру, в которой неизвестные подделывали подписи в поддержку кандидатов от «Команды Навального». В качестве «штаба» «навальнисты» использовали жилое помещение в Пресненском районе Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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