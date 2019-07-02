Выборы в Мосгордуму обрастают скандалами: главный столичный «единоросс» будет судиться с Навальным

Предстоящие выборы в Московскую городскую думу, которые намечены на 8 сентября, вновь приобрели скандальный резонанс. Известный блогер Алексей Навальный опубликовал очередной расследование «Фонда борьбы с коррупцией», из которого следует, что у семьи лидера столичных «единороссов», вице-спикера столичного парламента Андрея Метельского может быть бизнес в Австрии и недвижимость в Москве на 5,7 млрд рублей. Представитель партии власти заявил о готовности обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, поскольку из него «сделали Карабаса-Барабаса».

Согласно данным, озвученным ФБК, мать «единоросса» Эльдибитта Метельская, его 16-летний сын Андрей, а также советник депутата Петр Ивановский якобы владеют сетью гостиниц в Австрии. В расследовании упоминается отель Maximilian в горнолыжной деревне Серфаус за €5 млн, гостиницы Tirolerhof за €3,5 млн, Mozart Vital стоимостью €7 млн, а также венский отель Strudlhof и дворец Штрудльхоф. ФБК приводит фрагменты договоров и документы из авторийского реестра юрлиц. 49% этого бизнеса в Австрии принадлежит сыну Метельского.

Кроме того, через базу СПАРК и документы арбитражного суда расследователи нашли у матери Метельского 1,2 га земли в Москве рядом с Павелецким вокзалом, а ее фирме принадлежит здание бывших Кожевнических бань, где «прописано» несколько компаний депутатской семьи.

В ФБК, ссылаясь на данные СПАРК, утверждают, что несколько лет назад Метельский переписал на мать и Петра Ивановского (совладелец автосрийского бизнеса семьи) все свои 12 фирм. Компанию «Интерфлора» сейчас возглавляет сын депутата Мосгордумы от Измайлово Андрея Капустина – Вячеслав Капустин. Именно эта фирма строит ТПУ в Лефортово. Недалеко расположено ЖК «Лефорт», также, если верить расследованию ФБК, принадлежащий семье Метельского. В активах матери депутата, как отмечается, также могут быть 30% автоцентров «Обухов», два ресторана «Тануки» в Москве, а у родственников вице-спикера МГД – некоммерческая недвижимость общей площадью 1,7 тысячи кв м и стоимостью 600 млн рублей. Речь идет об особняке на Чистых прудах и трех двухэтажных квартиров, объединенных в пентхаус площадью 600 кв м.

Между тем, официальный доход Метельского по его декларации за 2018 год составил 7 млн рублей. В аренде у него коттедж, а в безвозмездном пользовании – квартира. При этом жена Метельского в прошлом году заработала всего 11 тысяч рублей.

Как заявил сам Метельский РБК, он обратится в суд с иском о защите чести и достоинства. Появление расследования Навального он связал с выборами в Мосгордуму – Метельский стал победителем праймериз «Единой России», однако на выборы пошел самовыдвиженцем, как и его коллеги по партии. Ранее в МГД депутат был избран от районов Гольяново, Северное Измайлово и Метрогородок.

«Чем плох Андрей Николаевич [Метельский]? Прошел Афганистан, награжден орденом Красной звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством». Но об этом [оппозиция] молчат. А тут нашли Карабаса-Барабаса, который якобы деньги крал», – цитирует Метельского агентство.

«Разговор Навального и Ко сводится к тому, что у моей мамы и сына есть бизнес и доходы, и они пытаются связать все это со мной. Но моя мама и сын – взрослые самостоятельные люди. В чем проблема? Им нельзя ничего иметь? И разве сын за отца отвечает? Мне кажется, нет», – заявил депутат РБК.

При этом Метельский подтвердил, что гостиницы в Австрии юридически принадлежат его матери и «группе лиц, среди которых есть граждане Австрии и граждане России, с 2007 года», а его сын стал совладельцем бизнеса полтора года назад. Петра Ивановского депутат назвал своим другом и сообщил, что деньги на покупку гостиниц «дали банки Австрии и России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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