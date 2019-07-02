Проблема 8 сентября: москвичам неинтересны выборы в столичный парламент

Подавляющему большинству москвичей неинтересны сентябрьские выборы в Мосгордуму, однако почти половина горожан заявляют о планах прийти на избирательные участки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты июньского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отметили невысокий интерес москвичей к предстоящим в сентябре выборам в городскую думу – на старте избирательной кампании 89% опрошенных заявили, что тема их не интересует, а 77% даже не обсуждают выборы в ближнем кругу.

При этом почти треть горожан (28%) заметили, что на улицах появились сборщики подписей в поддержку того или иного кандидата. Правда, ставить подписи москвичи не спешат: на такой шаг готовы пойти только 7% опрошенных. Из тех, кто готов поставить атвограф на подписном листе, 29% допускают, что подпишут его в пользу кандидата от власти, еще 18% поддержат представителя парламентской партии, и только 6% – представителя несистемной оппозиции. Подавляющее большинство – 35% респондентов затруднились точно ответить на этот вопрос.

При этом, отмечают во ВЦИОМ, москвичи положительно оценивают ситуацию в столице: 69% довольны положением дел в своем районе, недовольны лишь 24%. Больше половины – 51% респондентов отмечают улучшения, произошедшие за последние пару лет, о снижении уровня комфорта заявили 14% опрошенных. При этом 32% считают, что в их районе вообще ничего не изменилось.

На избирательные участки 8 сентября планируют прийти 44% москвичей, 28% из которых выразили твердое намерение проголосовать. 29% пока в раздумьях – стоит ли принимать участие в голосовании.

Судя по результатам опроса, у претендентов на депутатские мандаты еще есть время для того, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону: только 8% москвичей уже твердо знают, в чью пользу отдадут свой голос. 63% опрошенных сообщили, что не знают почти никого из кандидатов по своему округу, а 12% – что пока выбирают между несколькими участниками кампании.

Согласно данным ВЦИОМ, завоевать голоса горожан поквартирными обходами штабам кандидатов вряд ли удастся: только 2% москвичей сообщили, что им удобно получать информацию о политиках от агитаторов, которые ходят по домам. Лидируют в этом плане новостные интернет-порталы (38%), листовки и буклеты в почтовых ящиках (19%), ролики на YouTube (17%), окружные и районные газеты (16%), а также локальные группы в социальных сетях (16%). Щиты на улицах и раскленные листовки привлекают внимание 14% опрошенных.

Встречаться с кандидатами готовы только 11% горожан, а беседовать с агитаторами на пикетах по сбору подписей готовы и вовсе только 4%.

Комментируя результаты опроса, руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Наталья Даудрих отметила, что «на фоне относительно невысокого интереса к выборам в Мосгордуму (что в целом естественно для данного уровня выборов) можно ожидать усиление борьбы за голоса».

«С одной стороны, это ведет к росту потенциально конфликтных ситуаций, а с другой – к давлению на избирателей. Сейчас мы наблюдаем первый этап кампании – выход штабов кандидатов в поле для сбора подписей. В сложившейся ситуации кандидаты с широкой социальной базой имеют ряд очевидных преимуществ. Для организаторов избирательного процесса в условиях повышенного давления на избирателя, рисков конфликтных ситуаций и потенциальных провокаций основным фокусом внимания становится обеспечение безусловной прозрачности и легитимности выборов», – отметила социолог.

Исследование проведено по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня 2019 г. В опросе приняли участие москвичи в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка стационарных и мобильных телефонных номеров, задействованных на территории Москвы. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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