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Вторник, 2 июля 2019, 18:42 мск

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Эхо «дела Голунова»: Путин официально поручил силовикам разобраться с «наркотическими» делами

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Согласно распоряжению главы государства, Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и ФСБ должны проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о наркотиках и принять меры по повышению эффективности контроля за законностью решений в этой сфере.

Ведомствам поручено в соответствии со своей компетенцией принять меры по совершенствованию эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного следствия по этой категории дел. Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 октября 2019 и далее – один раз в полгода, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственными назначены руководители ведомств – генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Как сообщал «Новый День», во время «прямой линии» 20 июня главе государства задали вопрос в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков и отпущенного через пять дней за недоказанностью обвинений. Путин согласился, что это «ненормальная ситуация» и заявил, что «нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны».

Президент РФ обещал обсудить эту проблему с Генпрокуратурой, ФСБ и МВД, отметив, что в системе собственной безопасности МВД может быть создано отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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