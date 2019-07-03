Эхо «дела Голунова»: отстранен от должности глава антинаркотического отдела УВД по Западному округу Москвы

Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров временно отстранен от должности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», Щиров отстранен на время проверки на фоне «дела Голунова».

Журналист Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция обвинила его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил его под домашний арест на два месяца.

В суде журналист заявил, что он невиновен, а уголовное преследование связывает со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев журналиста эксперты также не обнаружили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с Голунова сняты все обвинения в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Он также попросил президента РФ Владимира Путина отправить в отставку начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. 13 июня глава государства подписал указ об освобождении обоих от занимаемых должностей. Судя по тексту документа, уволенные генералы по-прежнему остаются сотрудниками министерства внутренних дел.

Кроме того, Следственный комитет начал проверку сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию корреспондента. В ведомстве назвали задержание журналиста необоснованным и заявили о нарушении его прав сотрудниками полиции.

Накануне президент РФ утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Согласно распоряжению главы государства, Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и ФСБ должны проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о наркотиках и принять меры по повышению эффективности контроля за законностью решений в этой сфере. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2019 и далее – один раз в полгода.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.19

Путин приостановил ДРСМД. / Грузия под колпаком США: Тбилиси идет по пути Киева. / 73 учебника, ранее признанных непригодными, отправят на повторную экспертизу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»