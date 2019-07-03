Мосгоризбирком оценит «шедевры» Соболь, Яшина и других учеников «школы рисования Навального»

На выборах в Московскую городскую думу, намеченных на 8 сентября, получил продолжение скандал с возможной подделкой подписей в поддержку ряда оппозиционных кандидатов. Судя по сообщениям СМИ, в числе главных фигурантов оказались сторонники Навального – Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Константин Янкаускас.

В частности, как пишет Nation-news.ru, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в первую неделю смогла собрать 500 голосов. В качестве оправдания она выдвинула версию, что дачный сезон в самом разгаре, и москвичи разъехались отдыхать. Тем неожиданней было сообщение, которое указывало на то, что Соболь за несколько дней собрала пару тысяч подписей.

Подозрения в фальсификации подписей подтвердились после того, как сотрудники столичного МВД нашли квартиру, где были агитационные материалы Любовь Соболь и «рисовались» подписные листы.

Необычайные темпы сбора подписей продемонстрировали и другие члены команды Навального. Например, Константин Янкаускас поначалу собирал примерно сто подписей в день. Молодого политика явно не поддерживали жители 31-го избирательного округа. И когда стало очевидно, что претендент на место в Мосгордуме не наберет необходимые 4898 подписи, случился необъяснимый «всплеск любви» к протеже Навального.

Примерно по такому же сценарию собирал подписи в 45-м округе Илья Яшин – очень мало и очень долго. Но за восемь последних дней он чудом собрал более двух тысяч подписей.

В 35-м избирательном округе к услугам «чуда» прибегнул и Владимир Милов. К 22 июня он смог наскрести всего лишь две тысячи подписей. Зато за последнюю неделю все остальные. Сейчас соратник Навального хвастается получением более 4,5 тысячи автографов избирателей.

Скорость, которую продемонстрировали выдвиженцы Навального, впечатлила даже бывалых оппозиционеров. По мнению журналиста Антона Красовского, который имеет огромный опыт в сборе подписей в ходе самых различных избирательных кампаний, честно это невозможно сделать. Оппозиционер считает, что такие цифры могут продемонстрировать только политики, которых знают сотни тысяч избирателей. Но соратники Навального этим похвастаться не могут.

Красовский выразил сомнения, что подписи честные, а не нарисованные. И обнаруженные фабрики по подделке подписей подтверждают его мнение. На видео осмотра квартиры, где «молодые художники» занимались «творчеством», видны графики и планы по выполнению «работы», в том числе, в поддержку Янкаускаса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.19

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