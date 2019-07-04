Бывший юрист ФБК не верит в количество собранных Любовью Соболь подписей

Новое продолжение получил скандал вокруг возможной подделки подписей избирателей в поддержку оппозиционных кандидатов. Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов в интервью NationNews заявил, что не верит в количество собранных подписей в поддержку Любови Соболь, которая намерена стать кандидатом на выборах депутатов Мосгордумы по 43-му округу.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции накрыли квартиру, в которой был организован настоящий конвейер по «рисовке» подписей в поддержку юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и некоторых ее соратников, в частности, Ивана Жданова. Все находившиеся там работники были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а вещдоки в виде агитационных материалов и заполненных подписных бланков изъяты.

Вскоре с журналистами издания ФАН связался один из задержанных сотрудников Соболь по имени Павел. Он рассказал, как проходил прием на работу, сколько обещали платить, какие были поставлены задачи и как проходили трудовые будни. По его словам, его ввели в заблуждение, утверждая, будто он готовит материалы для волонтеров. Координатор Ольга Ключникова (как он узнал позже, сотрудница ФБК) обещала полную безопасность и в худшем случае «административку». Однако теперь в сложившихся обстоятельствах молодой человек опасается, что сядет в тюрьму. При этом Павел уточнил, что никто из бывших работодателей до сих пор не вышел на связь.

Работа над подписями в поддержу сторонников Навального

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов заявил изданию NationNews, что у Любови Соболь уже давно отработана «схема» сбора подписей. Он вспомнил, как ещё в 2014 году молодая и амбициозная, но не менее скандальная Соболь использовала те же методы добычи столь желанных росчерков электората. Правда тогда, вспоминает юрист, она испугалась уголовной ответственности и сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов.

Как отмечает Серуканов, у Соболь практически нет сторонников в 43-м избирательном округе, где у него множество знакомых и соратников. Потенциальные избиратели даже не знают пунктов ее предвыборной программы.

Что касается другого кандидата в МГД – директора ФБК Ивана Жданова, тут все гораздо проще, поясняет юрист. Этот человек использует неограниченный финансовый ресурс, чтобы стать хотя бы немного узнаваемым. Он заставил своими агиткубами почти всю Москву. Правда, избиратели так и не поняли, что именно он предлагает.

Все лозунги Жданова сводятся к критике «Единой России», замечает Серуканов. Заметить, как данный «кандидат» собирает подписи и вовсе невозможно. Похоже, он рассчитывает получить их другим способом.

«Это все похоже на «сказки Венского леса». Это просто предлог для того, чтобы люди поверили в то, что они реально собирали голоса. В то, что их где-то рисуют, я охотно поверю. Думаю, что и Жданов рисует. Они выстроили для себя удобную матрицу – они могут сейчас сдать подписи любого качества и потом начать кричать: «Ужас, нас не пустили, демократия в опасности!» – цитирует Серуканова NationNews.

Судя по всему, команде Навального не так уж и важно пробиться в Москгордуму. Им нужно создать шум, чтобы потом в случае неудачи (а в этом никто не сомневается, в том числе и сами «навальнисты») кричать о фальсификации предвыборного процесса и «удушении оппозиции» действующей властью.

По словам депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, в последние годы многие кандидаты не могут или просто не желают выбирать сложный и трудоемкий путь честной предвыборной кампании. Ведь для того, чтобы за месяц собрать 5,5 тысячи подписей, нужно порядка 150 сборщиков. Причем 30% подписей в итоге могут вообще забраковать, поэтому собирать надо с запасом. В результате бедные или ленивые кандидаты выбирают «рисование», так что история с подпольным цехом «навальнистов» выглядит вполне правдоподобной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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