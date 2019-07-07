Шендерович рассказал, как за Гудкова «пачками» подделывали подписи

На выборах на Московскую городскую думу разгорается очередной скандал: экс-депутат Госдумы либерал Дмитрий Гудков, как и ожидалось, не смог собрать необходимого количества подписей от избирателей, передает РИА «ФАН».

Подделку подписей раскрыл единомышленник Гудкова Денис Шендерович. Они оба баллотируются в Мосгордуму, разница только в округах, от которых они идут, и в совести. Шендерович добровольно снялся с выборов, так как ему не хватало 500 подписей до «проходного» количества, а заниматься фальсификацией ему было просто стыдно. Зато его соратника «рисовка», как видно, нисколько не смущает.

Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых выложил у себя в Facebook видео, разоблачающие штаб «рисовальщиков». По его версии, фальсификаторы занимались подделкой подписей в пользу Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Правда, мошенником удалось скрыться с места преступления. Известно только, что, скорее всего, «фабрика» фальсификаторов находилась в квартире на Ленинском проспекте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.07.19

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