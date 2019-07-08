Выборы в Мосгордуму: регистрация оппозиционных кандидатов зависит от администрации президента

Шансы кандидатов от штаба Алексея Навального на допуск к выборам в Мосгордуму крайне малы – скорее всего, они будут отсечены от кампании на этапе регистрации, полагает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов. «Я не исключаю, что по ряду других округов может быть принято политическое решение», – отметил он, комментируя РИА «Новый День» ситуацию с выборами в Московскую городскую думу.

Речь идет, прежде всего, о Любови Соболь, Иване Жданове и Илье Яшине. «Вопрос с Навальным – политический. До сих пор их пускали на крупные выборы дозировано, – напомнил собеседник агентства. – Это было нужно по каким-то федеральным соображениям, как в 2013 году в Москве самого Навального или как в «мертвой» для них Костроме в 2015 году, где список «Парнас» возглавлял Яшин, а в более благоприятных для «Парнас» в тот год регионах они не прошли подписной барьер. На выборах в Костромскую облдуму им надо было защитить свое право выдвинуться в Госдуму без подписей и пройти в парламент еще одного региона, помимо Ярославской области, а также взбодрить своих сторонников перед думскими выборами. В итоге они набрали меньше «Яблока», 2,5%. Но все увлеченно следили за этой кампанией».

Решение по регистрации «кандидатов от Навального», полагает Пожалов, будут принимать с учетом мнения администрации президента, а там не собираются легализовывать ФБК Навального как политического игрока, не зря Навальный все эти годы не может зарегистрировать партию. «Скандал с тем, что за Соболь «рисуют» подписи, а также волна критики в ее адрес от либералов, когда с выборов ушла Федермессер, медийно готовит почву для того, что подписи будут признаны нечистыми, – говорит собеседник агентства. – Жданов тоже не будет зарегистрирован, но он вряд ли соберет подписи. Сам из себя он ничего не представляет как кандидат, его главный козырь – «я от Навального». В любом случае понятно, что решение [по этим кандидатам] будет политическое».

Шансы получить статус зарегистрированного кандидата пока есть у Ильи Яшина, который сделал грамотный публичный шаг, опубликовав социологическое исследование, заказанное его штабом «Левада-центру», а также уклонившись от общей пресс-конференции кандидатов Навального по итогам сбора подписей.

«Он правильно поступил, показав, что он лидер в округе по социологии и его нельзя не регистрировать. Тем более, опрос провел независимый центр «Левада», а других опросов по этому округу мы не видели – пояснил Пожалов. – Валерия Касамара (проректор НИУ ВШЭ, – ред.) делает ставку на пенсионеров, аудиторию Центров социального обслуживания, а эти люди хуже досягаемы на уличном опросе, поэтому у опроса «Левады», конечно, есть смещение выборки. Но, тем не менее, объективно и агитация Яшина на первом этапе была заметнее, и сам Яшин с 2017 года работал на будущие выборы, рассылал жителям отчеты о работе главой, у него были и узнаваемые популистские инициативы – к примеру, когда отказался пользоваться машиной администрации и отдал ее на социальное такси. После того, как Яшин избрался главой Красносельского района, он начал расти как политик, перестал бегать с организацией политических митингов и занялся темами ближе к земле, это принесло свои плоды. Теперь в бюллетене Яшин будет как достаточно системный кандидат, со статусом глава муниципального округа».

Как полагает эксперт, если Любовь Соболь не будет зарегистрирована по 43 округу, шансы на избрание там серьезно возрастут у «яблочника» Сергея Митрохина. Оставить протестный 43-й округ вообще без представителей оппозиции власти вряд ли рискнут.

Между тем, такой политический расклад вызовет новую атаку оппозиции на самого Митрохина. «Если Соболь не зарегистрируют, а Митрохина да, то Навальный первый же объявит его «мурзилкой» и провластным кандидатом, – прогнозирует политолог. – А дальше возникает интересный тест для Навального: что будет предполагать стратегия «Умного голосования» в сложном для власти 43 округе?»

Конфликт в оппозиции по этому округу, спровоцированный выдвижением Соболь там, где заблаговременно заявил о намерении идти на выборы Митрохин, вряд ли был намеренно спровоцирован штабом Навального, считает эксперт. Скорее всего, для Соболь просто подбирали потенциально протестный округ по результатам прошлых выборов, где ей проще будет получить поддержку избирателей.

«В 37-м округе идет Елена Русакова («Яблоко»), отправить туда Соболь Навальный не мог, это было бы очевидным спойлерством. Русакова, если зарегистрируется, сегодня будет уже фаворитом в борьбе с возрастным коммунистом Николаем Губенко, который сначала и не собирался переизбираться. А в 43-м округе Митрохин, который не является политическим партнером для Навального и утратил позиции в «Яблоке», он уже скорее самостоятельная единица», – отметил Пожалов.

Тот факт, что оппозиции в этом году – за редким исключением – все же удалось развести своих кандидатов и избежать спойлерства, говорит о серьезном отличии выборов-2019 от предыдущих кампаний. «Пока мы видим, что впервые оппозиция смогла договориться и объединиться, – отмечает Пожалов. – И с Навальным в том числе. Сейчас штаб Навального для всех собирает подписи. И даже с «Яблоком» более-менее смогли договориться, но в основном потому, что у «Яблока» теперь нет льготы на выдвижение без подписей, и они не везде выставили своих кандидатов. Вопрос в том, удастся ли сохранить этот альянс после отказов в регистрации кандидатам от Навального, отдельных «яблочников» и выдвиженцев от Максима Каца. Не объявит ли Навальный снова эти выборы «невыборами», и не откажется ли, как было и в 2014 году, помогать уцелевшим кандидатам оппозиции на основной стадии кампании?»

Как считает собеседник агентства, из оппозиции именно «яблочники» в этом году имеют хорошие шансы попасть в Мосгордуму, а шансов на регистрацию у них больше. «Против Русаковой в 37-м округе власть не смогла подобрать сильного кандидата, а ее победа важна для лидера «Яблока» Эмилии Слабуновой. Сильным кандидатом для 6 округа, в том числе и для консервативного избирателя, окажется Евгений Бунимович, там от власти идет малоизвестный ректор пищевого университета. Для имиджа мэрии запустить кого-то из них в Мосгордуму, и тем самым вернуть туда демократов было бы только в плюс, на мой взгляд», – говорит политолог.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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