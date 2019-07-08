Несмотря на договоренность с властью: «согласованным» кандидатам от КПРФ «светят» большие проблемы на выборах в Мосгордуму

Коммунистов в этом году ждет сложная избирательная кампания в Мосгордуму – гарантированно взять мандаты в округах без кандидатов-бюджетников, как в 2014 году на волне патриотического подъема, им вряд ли удастся без «зачистки» округа, считает политолог, директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов. В интервью РИА «Новый День» эксперт отметил, что Вадима Кумина и Леонида Зюганова не спасет простая смена округов: им, как и другим выдвиженцам от КПРФ, предстоят проблемные выборы.

Действующий депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, как известно, не пошел на перевыборы по «родному» округу №8, подав документы в округе №21. Пока здесь выдвинуто семь кандидатов, и только Зюганов имеет статус зарегистрированного. В числе его соперников – руководитель исполкома «Единой России» в Выхино-Жулебино Вера Шевченко, двое безработных самовыдвиженцев, «эсер» Екатерина Бородина, выдвинутый ЛДПР Андрей Шах и кандидат от «Коммунистов России» Тимур Саидов.

Зюганову пришлось сменить округ, потому что в 8-ом он был неизбираем, полагает Пожалов. «Он так там поработал, что его никто не помнит. И в 2014 году в 8 округе его избирали с большим трудом, – напомнил собеседник агентства, отметив, что тогда уже после регистрации выбыли «единоросс» Сергей Ладочкин и замглавы московского Сбербанка Денис Константинов, который шел от «Гражданской платформы». – Константинова в разгар кампании отозвали с выборов достаточно неожиданно для него – в пользу Зюганова. Фактически тогда округ расчистили под Зюганова-младшего». В этот раз в 21-м округе серьезных кандидатов-бюджетников мэрия даже не выставила. Но если в бюллетене останется местный мундеп, у которого местом работы указана «Единая Россия», то конкуренция тут будет острой.

В 8-м округе, который Зюганов «уступил» Вадиму Кумину, выборы для «красных» будут еще более неприятны. Там документы подали 13 кандидатов, однако один – студент Владимир Радионов – уже отозвал свое заявление. Зарегистрированных кандидатов в округе пока нет, но уже понятно, что конкуренцию Кумину составит либерал-демократ, депутат Госдумы Василий Власов. В случае избрания ему придется сдать мандат федерального депутата, однако это вполне отвечает стратегии лидера ЛДПР. «У Жириновского принцип: нужно ротировать депутатов в Госдуме, – отмечает Пожалов. – Один сдаст мандат – его получит кто-то другой из региональной группы». Также на активную кампанию в расчете на молодежь и либерального избирателя нацелена сотрудница Фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Дарья Беседина, которая, скорее всего, будет зарегистрирована, а провластного избирателя от Кумина может отвлечь замдиректора Центра досуга и спорта «Орбита» Екатерина Копейкина, полагает Пожалов.

Кроме того, противостоять Кумину будет Елена Луговская от «Партии Роста». «Коммунисты России» выдвинули Михаила Орлова, «Народный Альянс» – Владимира Родионова, «Возрождение аграрной России» – Владимира Путя, «Партия Возрождения России» – Владимира Журавлева, а «Справедливая Россия» – Ольгу Панину. В числе самовыдвиженцев, кроме Бесединой и Копейкиной, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также двое безработных: Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Даже с учетом того, что «красные» закрыли кандидатами 44 округа (в 14 округе КПРФ не стала выдвигать своего партийца, решив поддержать самовыдвиженца Сергея Цукасова), взять мандаты в «свободных» от провластных кандидатов округах коммунистам на этих выборах будет сложно, прогнозирует эксперт.

«2014 год был специфическим, в Москве был сильный патриотический всплеск из-за присоединения Крыма, – говорит Пожалов. – Публичная позиция либералов и демократов о неприятии «аннексии Крыма», меморандум «Яблока» о непризнании воссоединения Крыма с Россией очень сильно ударило по вменяемому избирателю в Москве. Узкое политизированное ядро вокруг либералов осталось, но рядовые избиратели не понимали такой антироссийской риторики. Поэтому во всех таких свободных округах победила КПРФ: она обошла «Яблоко» на северо-востоке Москвы, обыграла «эсера» Свиридова в Таганском районе. Тогда КПРФ воспринималась как патриотическая и державная сила, вторая после «Единой России», то есть вроде и оппозиция – но патриотическая».

При этом уже на муниципальных выборах 2017 года стало ясно, что победа коммунистов в 8 округе – явление временное: в районах «Аэропорт» и «Сокол» уже тогда наблюдалась довольно высокая для Москвы явка (около 20%) и прошли в основном демократические силы. «Сильный на тот момент коммунист Тарасов пролетел в «Аэропорту». Зюганову, который ничем не отличился за время работы в округе, было бы сложно сейчас избираться с брендом КПРФ. Поэтому он ушел в 21 округ, – пояснил собеседник агентства. – Но там вряд ли остался какой-то низовой актив после Андрея Клычкова (экс-депутат МГД от КПРФ, ныне губернатор Орловской области, – ред.), а сам Зюганов на порядок слабее Клычкова как публичный политик и борец за права москвичей».

Что касается Вадима Кумина, то для него большой риск – не вести серьезную избирательную кампанию, считает политолог. «У него такая позиция, что он место в Мосгордуме уже получил за свое участие в мэрских выборах и слив коммунистами ряда неудобных кандидатов для мэрии в других округах. Иван Жданов (ФБК) вряд ли будет зарегистрирован, я думаю, он даже не соберет подписи. Проблемы Кумину может доставить Дарья Беседина, если ее зарегистрируют. Но у него в любом случае будет сложная кампания», – отметил Пожалов.

Непросто придется и коммунисту Николаю Губенко в 37-м округе. «Он не собирался переизбираться, ему уже далеко за 70, тем не менее, его от КПРФ выставили в последний момент – хотя его не было даже в предварительных списках коммунистов на тот округ, – обратил внимание Пожалов. – Власть долго искала, но никого не нашла на этот округ. Получается, что там идет Александр Романович от «Справедливой России» – эсеры почему-то считают, что ему этот округ расписан. Но если Русакова [Елена Русакова от «Яблока»] соберет подписи, то в этом году она там фаворит».

Основной электорат Губенко – уходящие пенсионеры. Но Русакову избиратели тоже знают, а сам округ, отмечает собеседник агентства, более демократический и хорошо реагирующий на «Яблоко». «Русакова неплохо выступила на выборах в Госдуму, провела в Гагаринском районе свою команду на местных выборах, занималась районом. Губенко же вряд ли готов вести активную кампанию и мало что делал в округе за пять лет. А большого ресурса с управляемым голосованием, чтобы переключить его на непонятного эсера, в этом округе у власти нет. Нужно будет распылять демократические голоса в каждом районе, регистрируя по подписям и других выдвинувшихся местных депутатов от демократов», – сказал политолог.

Список коммунистов собеседник агентства называет более слабым, чем ожидалось – очевидно, причиной стали переговоры с мэрией, в которых «красным» не удалось сохранить ряд по-настоящему ярких кандидатов. «Горком КПРФ убрал из списка нескольких неудобных кандидатов. К примеру, в округе Метельского (вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский выдвинут по округу №15, – ред.) в списке был Николай Платошкин, однако его предпочли отправить в Хабаровск. Он медийный кандидат, и вполне возможно, что зашел бы на фоне Метельского – особенно учитывая, что с Метельским сейчас делает Навальный. Кроме того, в ряде округов были кандидаты из неплохих местных активистов».

«При этом под Дмитрия Гудкова КПРФ передвинула Анастасию Удальцову. Это чтобы размывать голоса на тот случай, если Гудкова все же нельзя будет не зарегистрировать, – отмечает Пожалов. – Удальцовой же не надо собирать подписи, поскольку она идет от парламентской партии».

Собеседник агентства предполагает, что переговоры с мэрией провел не глава столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин, а спонсор партии Вадим Кумин. «Красным» удалось оставить в списке несколько интересных кандидатов в периферийных районах, опасными соперниками для власти в своих округах являются действующие депутаты Мосгордумы Николай Зубрилин и Елена Шувалова – однако вопрос, будут ли у них деньги на избирательную кампанию.

«Если в свободных округах в 2014 году практически везде мандаты взяли коммунисты – кроме ЛДПР и «Родины» – то в этот раз пирамида может перевернуться, – прогнозирует Пожалов. – Сейчас в выигрыше может оказаться тот, кто идет как демократический, по-настоящему независимый кандидат, который не играл с мэрией в поддавки».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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