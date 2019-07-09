Выборы в Мосгордуму: партия власти допустила две крупные ошибки

Московская мэрия допустила ошибки в ходе избирательной кампании депутатов в столичный парламент. Речь идет о многочисленных конфликтах, связанных со строительными планами властей, а также запоздалый старт раскрутки провластных кандидатов. Как считает политолог, директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов, это может сказаться на результате ряда самовыдвиженцев из «Единой России».

В интервью РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что ранее в «выборный» год власти заранее старались приглушить уже существующие очаги недовольства, не провоцировать возникновение новых конфликтов и обеспечить узнаваемость своих кандидатов к началу лета. Однако в этот раз все пошло не так.

«Парадокс: обычно в Москве в преддверии каждых крупных выборов вводился мораторий на действия стройкомплекса, которые могли бы повлечь крупные строительные конфликты, – отметил Пожалов. – А сейчас в самый старт выборов в апреле и мае в спальных районах проходили очень конфликтные публичные слушания по строительству хорд и по реновации. Из проектов планировок по реновации люди видели, что площадь вновь возводимого жилья возрастает в 3-4 раза, хотя до этого верили, что сильного уплотнения не будет».

Скандалы весной разгорелись, в том числе, на публичных слушаниях в Северном Тушино, в Свиблово и вокруг проекта планировки в Измайлово, а на востоке Москвы слушания были отменены. «Это тоже элемент тактики заморозки [строительных конфликтов], – отмечает собеседник агентства. – Просто очень странно, что в этом году это стали делать намного позже. Обычно [перед выборами] уже весной стоял такой блок, исключение было только на муниципальной кампании 2017 года, когда объявили про планы реновации без первоначальных деталей».

В этой ситуации, как обратил внимание политолог, свои кампании на тактике борьбы с уплотнительной застройкой попытались провести и провластные кандидаты – например, журналист Роман Бабаян и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева в феврале и марте выступали против точечной застройки, вырубки деревьев и уплотнения населения в районах столицы.

«Сейчас из приоритетной повестки «независимых кандидатов» от мэрии тема борьбы со стройкомплексом ушла, – говорит Пожалов. – А тогда, видимо, думали, что можно перехватить повестку – если оппозиция борется с застройкой, то мы выставим независимых кандидатов, которые тоже будут бороться с застройкой, и мы перехватим протест. Но это технологически опасная тактика: сложно быть более оппозиционным, чем настоящий оппозиционер, но можно при этом стать несистемным для упертого консерватора-лоялиста. Тем более, что у условного Бабаяна нет какого-то маркера от «Единой России», что он свой для лоялистов».

По словам эксперта, перехватывать повестку в борьбе с застройкой мэрия пыталась и раньше, однако на «растерзание» отдавались не очень крупные и важные для застройщиков «горячие точки», в которых кандидат от власти мог заморозить стройку, добиться изменения проекта и общественного контроля. «Но никогда до этого кандидаты власти открыто не выступали против крупных застройщиков, – констатировал политолог. – Сейчас строительные конфликты пытаются заморозить, но до сих пор есть протест, например, по Юго-восточной хорде, где якобы нашли радиацию. Игра перед выборами на естественном недовольстве людей важными для города строительными проектами – это такой джинн, которого легко выпустить из бутылки, но очень трудно потом туда загнать. Похоже, что в мэрии с одной стороны недооценили угрозу, не посчитали ее настолько опасной. С другой стороны, долгосрочный тайминг программы реновации требует выполнения всех процедур, связанных с публичными слушаниями, чтобы проводить первую крупную волну переселения в анонсированные сроки, ещё на текущем сроке полномочий мэра». Чтобы нивелировать угрозу протеста уходящая Мосгордума в апреле приняла поправки в Градостроительный кодекс, которые позволяют заменить публичные слушания на обсуждение в Интернете.

Второй момент, отличающий московские выборы-2019 от предыдущих, которые были построены по сценарию политического заммэра Анастасии Раковой, – отсутствие громких кампаний провластных кандидатов, при том, что оппозиция «пиарит» свои действия на каждом шагу. «Странно, что мэрия оказалась не готова ни к этому шагу со стороны оппозиции, ни к публичному сопровождению сбора подписей за своих кандидатов, – говорит собеседник агентства. – Если принимается решение пускать через сбор подписей всех «единороссов», то понятно, что нужно сразу же создать соответствующий внешний фон сбора подписей, с первых же дней устраивать и продвигать свои пикеты. Потому что понятно: будет конкуренция в публичном пространстве – как визуально собирает подписи оппозиция, и как «Единая Россия». Но спохватились только в конце июня, после публикаций крупных СМИ, упустив лидерство в информполе».

Еще одной ошибкой, как считает политолог, стал отказ от открытых праймериз для кандидатов от власти, что привело к низкому росту узнаваемости претендентов на места в Мосгордуму. На прошлых выборах в 2014 году уже к началу лета все новые лица от власти имели нужную узнаваемость в своих районах среди лоялистов, поскольку еще с апреля кандидаты начали свои кампании. «Они тогда захватили информационное поле, попытки оппозиции продвигать в СМИ коалицию «За Москву» были в тени провластных праймериз «Моя Москва». А в этом году в мае мы видели, что оппозиция начала кампании, а кандидаты власти – еще не везде даже объявили о выдвижении. При этом весной люди еще хоть как-то следят за политикой. В июле-августе раскручивать своих кандидатов будет очень сложно. Фактически чтобы наверстать отставание по узнаваемости и избираемости, склеить кандидатов с фигурой мэра Москвы остается конец августа – начало сентября».

По мнению Пожалова, отказ от раннего начала кампаний не входил в стратегию мэрии – похоже, что власть просто слишком долго искала нешаблонные решения, и упустила время. «Я это связываю с тем, что был очень долгий подбор кандидатов. Хотели затащить на выборы больше бизнесменов, медийно узнаваемых лиц, представителей потребительского рынка. Но многие отказались».

Как отметил эксперт, отличительной чертой кампании-2019 стало и огромное число спойлеров-однофамильцев, которое уже нельзя списать на простое совпадение. На прошлых выборах такого топорного и избитого хода властям удавалось избежать, ведь регистрация таких «двойников» по подписям подрывает доверие к отказам в регистрации независимым кандидатам.

Например, в 12-м округе на выборы идут два Ефимовых и два Трофимовых, при этом похоже, что выдвинутый «Коммунистами России», имеющий погашенную судимость за мошенничество, Павел Трофимов идет спойлером критикующего «Единую Россию» бывшего главы управы Бориса Трофимова.

В 9-м округе при условии регистрации выдвинутых кандидатов в бюллетене рядом с самовыдвиженцем, известной общественницей Юлией Галяминой будут находиться выдвинутая ЛДПР Майя Галенкина, неплохой главврач, муниципальный депутат от «Единой России» Анна Ганялина, а также избранная в районный совет от демократов Алиса Голуенко (ее выдвинула СР). В 16-м округе против местной активистки, коммунистки Александры Андреевой за мандат будет бороться самовыдвиженец-домохозяйка Александра Андреева. В 24-м округе от КПРФ выдвинут Павел Тарасов, а в качестве самовыдвиженца документы подал экс-коммунист Антон Тарасов, который всегда баллотировался в другом конце Москвы. В 25-м округе от «Гражданской силы» на выборы идет Сергей Смирнов, но есть и второй Сергей Смирнов – самовыдвиженец. В 3-м округе против самовыдвиженца из команды Гудкова, экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева «эсеры» выставили собственного Александра Соловьева – инженера ООО «Стройпроект».

Эксперт обратил внимание, что список кандидатов от «Справедливой России» вообще наводит на мысль, что им удалось достигнуть полного взаимопонимания с мэрией, как и коммунистам. В частности, как отметил Пожалов, избранный депутатом и главой МО Таганский «эсер» Илья Свиридов на эти выборы пошел самовыдвиженцем, а не кандидатом от партии. «Зато «Справедливая Россия» в Москве выдвинула блогера Лесю Рябцеву и несколько двойников. Некоторые в партии считают, что [в ходе переговоров с мэрией] мандат был обещан Александру Романовичу в 37-м округе, но я считаю, это нереально. Нет такого административного ресурса, которым можно было бы избрать Романовича в протестном округе», – сказал политолог.

Базовую явку на выборы 8 сентября политолог прогнозирует не выше 20%, но активность избирателей может быть существенно выше в тех округах, где в качестве кандидатов будут зарегистрированы независимые представители оппозиции, которые сумеют привести на избирательные участки собственную аудиторию.

«Средняя явка на прошлых выборах была 21%. Сейчас не видно каких-то факторов, которые могли бы ее увеличить – скорее наоборот. Потому что тогда выборы были 14 сентября, а сейчас 8-го, это минус неделя в агитации. Электронное голосование тоже прироста явки не даст, оно затронет лишь три округа и, скорее просто, перераспределит голосующих бюджетников и продвинутых дачников из оффлайна в онлайн. В 2017 году на конкурентных муниципальных выборах в целом ряде районов явка была почти такой же или выше», – прогнозирует Пожалов.

Что касается возможного состава обновленной Мосгордумы, то даже в критическом для власти сценарии две трети депутатов всё равно окажутся из числа кандидатов мэрии. «Это социальный комплекс, сильные действующие депутаты, кандидаты по спальным, более лояльным районам, – пояснил политолог. – Там ни КПРФ, ни «Справедливая Россия», ни ЛДПР не выдвигают сильных кандидатов, довольствуясь малым. Вся конкуренция и сюрпризы ожидаются примерно в трети округов. И теперь все зависит от этапа регистрации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

Большинство россиян уверены, что полицейские подбрасывают наркотики. / Цены на вина в России вырастут на обновленной ставке акциза. / Заколол у кафе: в Москве задержан подозреваемый в убийстве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»