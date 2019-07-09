Коледа проведет расследование по поводу нарушений Яшина и других кандидатов на выборах в МГД

Кандидат в Мосгордуму, ветеран Донбасса Мария Коледа объявила войну бесчестным предвыборным методам. Будучи журналистом, она готова провести профессиональное расследование провокаций представителей оппозиции, от которых в итоге страдают все – и избиратели, и кандидаты.

Как отмечает Коледа на своей странице «ВКонтакте», текущая предвыборная кампания выдалась на удивление грязной. В борьбе за власть кандидаты обвиняют друг друга в провокациях, не гнушаясь самыми отталкивающим методами, идущими вразрез и с моралью, и с законом, и с пресловутыми принципами демократии. При этом на словах они лицемерно призывают конкурентов вести «чистую» предвыборную борьбу. В связи с этим Коледа решила разоблачить методы оппозиционных кандидатов.

«Мне претят визги либералов и демократов о «честных и прозрачных выборах», под которыми они воспринимают исключительно свою победу и потопление всех остальных», – справедливо отмечает Коледа.

В пример она приводит своего оппонента по 45-му избирательному округу Илью Яшина, который стал одним из самых скандальных кандидатов на предстоящих выборах. Даже из сбора голосов в свою пользу этот «персонаж политического фарса» сумел устроить многочисленные провокации, отмечает Коледа.

Показателен пример бывшего работника Яшина Петра Проскуркина, который в процессе подписной кампании на выборы в Мосгордуму испытал сильное разочарование. В своей публикации в соцсетях он раскрыл грязные методы политической борьбы Яшина и его штаба. Например, использование баз, собранных при помощи обмана и злоупотреблений служебными полномочиями, в том числе в Красносельском районе, а также невыплату зарплат волонтерам под надуманными предлогами и главное – явные доказательства «рисовки» подписей. И даже отношение к сборщикам со стороны Яшина вызывает вопросы – к своим сотрудникам он относился как к бесправным рабам. Так, помимо требований работы на износ, он мог также взять «на проверку» разблокированные телефоны под предлогом поиска «предателей».

Сам Проскуркин проработал на Яшина 9 месяцев и был уволен без выплаты причитающихся денег под предлогом подстрекательства. По мнению сборщика, в моральной нечистоплотности и беспринципности Яшин превзошел даже своего союзника Навального, на которого Проскуркину также довелось работать.

В связи с этой ситуацией, а также с многими другими вскрывшимися нарушениями правил предвыборной борьбы, Коледа предлагает всем обманутым сборщикам рассказать свои истории.

«Внимание! Прошу всех сборщиков подписей, которых кинули кандидаты, работников штабов, с которыми плохо обошлись, писать мне в ЛС! Договоримся с Вами об интервью, проведем расследование и донесем правдивую информацию до жителей Москвы вместе!», – призывает она.

Отметим, что либеральные кандидаты были также замечены в грязных провокациях по отношению к своим противникам. Яркий пример – нападения на площадки соперников, как это произошло с кубами Марии Коледы. Присланные конкурентами провокаторы кричали, что это «их» точка сбора подписей, и призывали покинуть «чужую территорию». Неслучайно появлялись версии, что нападение могло быть устроено сторонниками Яшина, который ранее уже был замечен в провокациях в отношении Коледы. Также он инсценировал «разоблачение» якобы подосланных Коледой фальшивых сборщиков. Эту инсинуацию противница Яшина быстро разоблачила, заверив, что ее непричастность могут подтвердить множество свидетелей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

«Просто так оставить мы не можем»: Госдума отреагировала на матерную провокацию Грузии. / Forbes назвал богатейших российских депутатов и госслужащих. / Роскачество нашло антибиотики в бургерах популярных фастфуд-сетей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»