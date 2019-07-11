Выборы в Мосгордуму: зарегистрированы первые «самовыдвиженцы»

На выборах в Московскую городскую думу зарегистрированы 124 кандидата, подавляющее большинство из них было выдвинуто партиями. Между тем, заветную отметку получили уже и несколько самовыдвиженцев.

Документы в избирком подали более 400 претендентов на депутатские мандаты. К вечеру четверга, 11 июля, по данным сайта Мосргоизбиркома (МГИК) зарегистрированы два представителя «Коммунистов России», 42 – от КПРФ, причем из списка этой партии регистрацию пока не получили кандидат по 11 округу Николай Зубрилин и по 33-му – Левон Смирнов. Кроме того, зарегистрировано 34 кандидата от ЛДПР, один – от «Зеленых», 36 – от «Справедливой России».

Ни один представитель «Яблока» пока регистрацию не получил – комиссии до сих пор проверяют подписи, причем выбраковка идет по весьма странным причинам, отмечают сами кандидаты. В частности, кандидат по 43 округу Сергей Митрохин в соцсетях отметил, что члены комиссий придираются к каждой запятой. «Многие «ошибки» явно связаны с особенностями почерков разных людей и написанием от руки цифр и/или букв в паспортах. При сверке адресов в паспортах члены ОИК глядят в свои бумажки, где часть реальных адресов отсутствует, например, Комсомольский пр 48/22 и Новинский б. 18 стр. 1. Но все эти неточности заведомо трактуются не в мою пользу», – отметил политик в «Фейсбуке».

Из числа самовыдвиженцев – к которым в этом году относятся и члены партия «Единая Россия» – зарегистрировано 9 кандидатов, сумевших предоставить необходимое количество подписей избирателей. Это Андрей Титов (округ №1), Светлана Воловец (округ №2), семь кандидатов в округах с 26 по 32: Кирилл Щитов, Степан Орлов, Елена Самышина, Олег Артемьев, Маргарита Русецкая, Сергей Зверев и Ольга Мельникова. Фактически все они – кандидаты от «Единой России». Так, Русецкая – член партии «Единая Россия», Зверев, Орлов и Щитов и вовсе уже много лет представляют «Единую Россию» в Мосгордуме, а Самышина, Воловец и Мельникова были избраны муниципальными депутатами от этой же партии.

Проверка подписей в Мосгоризбиркоме продлится до 16 июля. После этого будут сформированы списки кандидатов, зарегистрированных на выборы в столичный парламент.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.19

Дмитрий Демушкин: «Русский марш» в России «разгромлен». / «Эти органы действительно с «чистыми руками»?» Госдума отдаст спецслужбам контроль за спутниковой связью. / Суд отправил под стражу задержанного за госизмену калининградского чиновника. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»