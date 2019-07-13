Мосгоризбирком готов представить итоги проверки подписей кандидатов

В ближайшие два дня Московская городская избирательная комиссия (МГИК) направит кандидатам в депутаты в столичный парламент документы об итогах проверки подписей в их поддержку. Об этом сообщил член избиркома Дмитрий Реут, слова которого цитирует РИА «Новости».

Представитель МГИК отметил, что прием документов на регистрацию кандидатов закончился 6 июля, и у комиссии по закону есть 10 дней на проверку подписей. «Решения должны быть приняты 16 июля: о регистрации или об отказе. Документы об итогах проверки подписных листов этим всем кандидатам комиссия обязана выдать не менее чем за двое суток до заседания комиссии», – сказал Реут.

При этом он уточнил, что заседание МГИК пройдет 16 июля. «А вот документы итоговые о проверке выдаются сегодня в течение всего дня, как правило, это во второй половине дня происходит или вообще завтра. Это абсолютно законно», – подчеркнул Реут.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего заявили о своем намерении участвовать в кампании 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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