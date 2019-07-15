Мосгоризбирком отказал в регистрации 9 кандидатам и отправил несогласных в суд

На выборах в Мосгордуму, которые намечены на 8 сентября, отказы в регистрации получили от городской избирательной комиссии (МГИК) 9 кандидатов. Об этом сегодня сообщил глава МГИК Валентин Горбунов. По его словам, зарегистрировано на утро понедельника 187 кандидатов, документы сдали 292 человека.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Горбунова, 130 зарегистрированных кандидатов были выдвинуты парламентскими партиями. Основная волна отказов прошла по округу №8, где о желании получить депутатский мандат заявили коммунист Вадим Кумин, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Иван Жданов, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов и другие. Кроме того, много отказов в округах №№13, 28, 30, 41 и 42. Эти данные пока не окончательные: заседания МГИК пройдут сегодня и во вторник, поэтому полная информация о регистрации кандидатов появится в среду, 17 июля.

При этом Горбунов уточнил, что уже все кандидаты после проверки подписей получили протоколы, и имеют возможность заявить о несогласии с выводами рабочей группы. Глава МГИК подчеркнул, что комиссия даже «давала возможность кандидатам вносить исправления, в протоколы вошли только те нарушения, которые не могут быть устранены». К таким глава он отнес данные об умерших людях либо вообще не существующих. В случае несогласия с отказом в регистрации кандидат может отправляться в суд, отметил Горбунов.

Глава МГИК также напомнил об акции протеста, которая прошла накануне в Москве, и призвал кандидатов не оказывать давления на избирком. По его словам, часть политиков «открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии». «Размешаются петиции, проводятся несанкционированные митинги, пикетирование окружных комиссий и Мосгорисбиркома», – сказал Горбунов, отметив, что в МГИК поступило около 200 петиций с одинаковым текстом с требованием зарегистрировать кандидата, при этом в основном они подписаны жителями Подмосковья.

Как сообщал «Новый День», в столице накануне прошла акция оппозиции, участники которой заявили о серьезных нарушениях в работе избиркома и потребовала пересмотреть результаты проверки подписей. Акция началась как встреча кандидатов с избирателями в Новопушкинском сквере, затем переместилась к мэрии Москвы, после чего дошла до здания Мосгоризбиркома. Представители оппозиции требовали диалога с главой МГИК, но он так и не появился.

Силовой разгон и задержание участников акции начались в 19:30. По данным «Интерфакса» и РИА «Новости» на вечер 14 июля было задержано более 25 человек. «Эхо Москвы» передает о задержании 39 участников акции, в том числе в автозаке оказались кандидаты в депутаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина. По соцсетям разошелся видеоролик, в котором несколько сотрудников полиции избивают одного из задержанных прямо в автозаке. На акции представители оппозиции заявили, что протесты теперь будут проходить ежедневно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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