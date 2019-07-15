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Понедельник, 15 июля 2019, 13:56 мск

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Полицейские остановили Соболь при попытке бегства из отделения

Любовь Соболь. Фото: theins.ru

Скандально известная юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и претендент на место депутата Мосгордумы Любовь Соболь, являвшаяся одним из организаторов вчерашнего несогласованного митинга в Москве, попыталась после своего задержания совершить побег из отделения полиции, передает Nation-news.ru.

В сети уже появилось видео, на котором протеже Алексея Навального убегает от стражей правопорядка. После того как девушку остановили, она начала скандалить с полицейскими, громко кричать и даже толкать их. В итоге Соболь проводили обратно в ОВД под крики подстрекаемых ею сторонников.

Активистка «Фонда борьбы с коррупцией» была задержана правоохранительными органами за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы. Она призывала своих последователей к провокациям и агрессивному поведению в отношении сотрудников полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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