«Требуем зарегистрировать всех кандидатов»: правозащитники выступили с заявлением по выборам в Москве

Движение в защиту прав избирателей «Голос» и оргкомитет «Общероссийского гражданского форума» (ОГФ) призвали власти прекратить нарушения закона на предстоящих 8 сентября выборах в Московскую городскую думу и зарегистрировать всех кандидатов, которые представили достаточное количество подписей.

В частности, в заявлении «Голоса», размещенном на сайте движения, говорится, что ряд кандидатов и членов окружных избирательных комиссий (ОИК) сообщают о нарушениях, которые допущены членами рабочих групп по проверке подписей. Речь идет о недопуске членов комиссий, кандидатов и их представителей к тем или иным этапам проверки подписных листов. Кроме того, в «Голосе» указали на «противоречащую закону позицию Мосгоризбиркома, выраженную в письмах должностных лиц МГИК председателям окружных комиссий». Так, в письме секретаря МГИК Владимира Попова «содержится указание на ограничение в правах членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, которое уже спровоцировало в некоторых окружных избирательных комиссиях отказы в присутствии при проверке подписей». В письме члена МГИК Дмитрия Реута фактически предписывается препятствовать присутствию кандидатов и их доверенных лиц при проверке подписных листов с использованием ГАС «Выборы», отмечают в «Голосе».

Правозащитники потребовали зарегистрировать всех кандидатов, представивших необходимое количество подписей (как это было сделано на выборах президента России в 2018 году). «Лишь такой вариант позволит по итогам голосования говорить, что выбор был сделан действительно избирателями, а не членами рабочих групп по проверке подписей», – говорится в заявлении.

Оргкомитет ОГФ со своей стороны заявил о солидарности с позицией «Голоса», и призвал ЦИК РФ направить своих представителей на заседания окружных избиркомов, где возникли конфликты. МГИК же следует обеспечить «открытое и тщательное рассмотрение всех претензий к подписным листам кандидатов в депутаты Московской городской Думы в присутствии представителей экспертного сообщества, общественных наблюдательских организаций и средств массовой информации».

Кроме того, оргкомитет ОГФ призвал ГУ МВД России по Москве отпустить граждан, которые воспользовались своим правом на мирные собрания, но были задержаны на акции 14 июля, а также провести проверки по случаям демонстрационного применения насилия, в том числе после задержания участников, говорится в заявлении.

Как сообщал «Новый День», в воскресенье в столице прошла акция оппозиции, которая была заявлена как встреча избирателей с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Участники протеста дошли до здания Мосгоризбиркома, где несколько часов требовали встречи с главой МГИК Валентином Горбуновым, однако он так и не появился. Примерно в 19:30 начался силовой разгон участников акции, задержано было 39 человек, в том числе кандидаты в депутаты.

Сегодня аналогичная акция намечена на Трубной площади.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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