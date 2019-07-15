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Понедельник, 15 июля 2019, 17:47 мск

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Глава Мосгоризбиркома выступил за увеличение срока проверки подписей в поддержку кандидатов

Увеличить срок проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов на выборах с 10 до 15 дней предложил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его мнению, это позволили членам избиркомов работать в более спокойном режиме.

«Наверное, в будущем надо увеличивать срок для того, чтобы спокойно можно было разобраться, выслушать претензии кандидатов. Это самая главная на сегодняшний день проблема, которую, думаю, законодатель может в будущем изменить», – цитирует Горбунова «Интерфакс».

При этом глава МГИК заявил, что сам «подписной барьер» для кандидатов, желающих участвовать в выборах, надо оставить. Вопрос о его снижении – или наоборот, повышении – Горбунов предложил решать политологам и законодателям.

Накануне в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, участники которой заявили о серьезных нарушениях в работе избиркома и потребовали пересмотреть результаты проверки подписей в поддержку кандидатов. Акция началась как встреча кандидатов с избирателями в Новопушкинском сквере, затем переместилась к мэрии Москвы, после чего дошла до здания Мосгоризбиркома. Представители оппозиции требовали диалога с главой МГИК, но он так и не появился. Вечером начался силовой разгон участников акции, задержано было 39 человек, в том числе кандидаты в депутаты.

Сегодня аналогичная акция намечена на Трубной площади.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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