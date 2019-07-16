«Встречаемся у ЦИК России!»: в Москве требуют от Памфиловой обещанных честных выборов

Оппозиционные кандидаты, которым избирком забраковал более 10% подписей на предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму (МГД), сегодня намерены прийти на встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой. Об этом сообщил известный политик, «яблочник» Сергей Митрохин, который намерен баллотироваться в столичный парламент по 43-му округу. Письмо с соответствующей просьбой он накануне отвез в Центризбиком.

По словам Митрохина, главная претензия на данный момент состоит в процедуре проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов в Мосгордуму. «Против всех независимых кандидатов применялись одни и те же приемы, такие, например, как сознательное искажение данных об избирателях, вводимых в систему ГАС «Выборы». В этих условиях единственным способом вернуть доверие к выборам в МГД – зарегистрировать всех кандидатов, сдавших необходимое число подписей», подчеркнул Митрохин и отметил, что накануне аналогичные требование было выдвинуто главе Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентину Горбунову, который пообещал, на все заседания окружных комиссий прибудут его представители.

«Однако присутствующих этот «подарок» устроить не мог», – уточнил Митрохин, комментируя вчерашнюю встречу в Мосгоризбиркоме.

При этом, отметил он, накануне сотрудник аппарата ЦИК передал просьбу Памфиловой встретиться 22 или 23 июля. Однако, полагает Митрохин, столь поздний срок встречи даст возможность всем окружным комиссиям к этому времени уже принять решения об отказе в регистрации оппозиционных кандидатов, и отменить их будет крайне сложно.

«Требуем от Эллы Памфиловой принять меры по обеспечению участия независимых кандидатов в выборах депутатов Московской городской Думы. 16 июля встречаемся в 10.00 у ЦИК России!», – говорится на странице мероприятия в «Фейсбуке».

В Москве два дня подряд проходили массовые встречи оппозиционных кандидатов с избирателями, на которые по разным данным приходило до 3-4 тысяч человек. В воскресенье активисты отправились к зданию МГИК, где требовали встречи с Горбуновым. Однако тот так и не появился. Мероприятие окончилось жесткими задержаниями, в автозаках оказались 39 человек, в том числе – сами кандидаты в депутаты.

В понедельник встреча на Трубной площади прошла мирно. Собравшиеся скандировали «Допускай!» и «Каждый день», объявив такой формат встреч ежедневным – до тех пор, пока подписи не будут перепроверены и фальсификации при проверке не будут исключены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.19

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества. / Германия напугана подготовкой «неожиданного удара» России. / Рынок не верит в способность ЦБ удержать инфляцию: аналитики прогнозируют обвал рубля. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»