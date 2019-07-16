Эксперт назвал главный провал столичной мэрии на выборах в Мосгордуму

Главным провалом столичной мэрии на выборах в Московскую городскую думу (МГД) стала акция «Я же подписывался». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

По его оценке, «низкий технологичный уровень кампаний провластных кандидатов и массовое снятие оппозиционных на фоне такой акции окончательно подорвали легитимность выборов в Москве». «Тяжело обосновывать снятие того или иного оппозиционного кандидата по подписям, когда находятся живые уважаемые люди, утверждающие, что ставили подпись, но в избиркоме при проверке подписных листов их подпись таинственным образом исчезла», – отметил Фетисов, комментируя на своей странице в «Фейсбуке» московскую избирательную кампанию.

Политолог считает, что у этой ситуации ещё будет продолжение и много проигравших в аппаратных войнах. С одной стороны, как отмечает эксперт, это мэр Москвы Сергей Собянин, «который изначально дистанцировался от выборов де-факто ненужной ему МГД, так или иначе окажется фигурой, которую многие кремлевские башни решат сделать крайней».

В то же время, как полагает Фетисов, речь идет и о «новом составе внутриполитического блока мэрии, который оказался гораздо слабее предыдущего, проводившего безукоризненную мэрскую кампанию в прошлом году». «Фраза «При Раковой такого не было», несмотря на все вопросы к её стилю работы, звучит всё чаще», – обратил внимание он. При этом, по мнению Фетисова, не стоит удивляться, что Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак захочет усилить свои позиции и, воспользовавшись скандалом на выборах в МГД, вернуть московских «единоросов» под полный контроль ЦИК «ЕР».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.19

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