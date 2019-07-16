Журналисты ФАН выяснили, почему москвичи оставили Яшина без депутатского мандата

Политический горизонт избирательной кампании в Московскую городскую думу приобретает ясные очертания. Сегодня становится понятно, имена каких кандидатов появятся в бюллетенях, а кто выходит из борьбы уже сейчас. Федеральное агентство новостей (ФАН) подробно рассказало о тех выдвиженцах, кому, по всей видимости, уже не представится возможности побороться за депутатский мандат. Речь идет о членах «команды» скандального блогера Алексея Навального.

Анатомия протеста московской оппозиции

Среди прочих, журналисты ФАН обратили внимание на кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, который несколько лет назад избирался муниципальным депутатом. Жители Москвы запомнили из его прошлой кампании только громкие заявления. Кандидат заманивал потенциальных обещаниями создания социального такси и борьбой с токсичными реагентами. Однако эти проекты, как и многие другие, можно считать «похороненными».

Например, анонсированная Яшиным сеть социального такси, которая должна была помочь маломобильным москвичам с перемещением по городу, на деле оказалась одной машиной, даже не приспособленной для перевозок людей с ограниченными возможностями. Сэкономленные средства, как утверждает ФАН, он, судя по всему, направил на приобретение дорогостоящего автомобиля для аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский.

Также можно вспомнить, как Яшин боролся за интересы граждан, проживающих в ветхом жилье. Благодаря его «стараниям», временно остановилась программа реновации в Красносельском районе столицы. Москвичи должны были одними из первых получить квартиры в новостройках, но в результате – район не стал «стартовой площадкой» для внедрения реновации.

Еще одним лозунгом для привлечения внимания явился призыв мундепа к борьбе с реагентами. Но дело дальше слов не пошло.

Как отмечают наблюдатели, Яшин показал себя слабым и нерешительным политиком. В прошлом году он баллотировался в мэры Москвы, однако снялся с выборов, осознав грядущий провал. Но неудачу политик пережил на плечи противников, традиционно заявив о «кознях».

Примечательно, что перед мэрскими выборами, как выяснили журналисты ФАН, Яшин агитировал за свою кандидатуру при помощи издания «Красной строкой». На эти цели было потрачено 425 000 рублей из столичного бюджета. При этом коллеги жалуются, что работать вместе с оппозиционным политиком крайне затруднительно и непродуктивно.

Судя по развитию событий, нежелание разбираться в интересах и проблемах горожан сыграло роль в нынешней избирательной кампании Яшина. Он уже сам завил, что не будет зарегистрирован на выборах в Мосгордуму из-за не хватки подписей, что явно может свидетельствовать об отсутствии поддержки его кандидатуры со стороны москвичей. При этом, судя по словам сборщиков подписей, работавших на «команду» Навального, речь может идти, в том числе о фальсификациях. В частности, об этом говорил уволенный Петр Проскуркин, поделившийся наблюдениями внутренней работы штаба Яшина. Впоследствии СМИ обнародовали разоблачительные материалы о «фабрике подделок» подписных листов за оппозиционных выдвиженцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.19

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