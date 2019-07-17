Выборы в Мосгордуму: «Яблоко» оспорило отказ в регистрации пяти своих кандидатов

Руководитель избирательного штаба партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил в Московскую городскую избирательную комиссию пять жалоб на отказ в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы – речь идет о члене президентского Совета по правам человека Андрее Бабушкине (округ 11), муниципальном депутате Анастасии Брюхановой (42), редакторе газеты «Мы – москвичи»Кирилле Гончарове (32), члене федерального политкомитета партии Сергее Митрохине (43) и главе Гагаринского района Москвы Елене Русаковой (37).

Как сообщила пресс-служба партии, штабы кандидатов перепроверили выводы избиркомов и пришли к выводу, что выявленные по итогам этой проверки ошибки дают основания утверждать, что часть претензий к подписям избирателей в поддержку «яблочников» необоснованна. Речь в частности идет об опечатках в фамилиях, именах, отчествах избирателей, их годах рождения, сериях и номерах паспортов, а также адресах.

«К прошедшим вчера заседаниям окружных комиссий кандидаты подготовили свои возражения по забракованным подписям. Однако комиссии не рассматривали их по существу, грубо нарушая Методические рекомендации по приему и проверке подписных листов, утвержденные постановлением Центризбиркома. Согласно этому постановлению любые возникающие сомнения в подлинности подписей трактуются в пользу их достоверности, указывается в жалобах», – отметили в «Яблоке».

«Выявлены многочисленные ошибки в проведении проверки, ее результаты как таковые не могут являться основой для принятия комиссией решения об отказе в регистрации кандидата», – подчеркнул Рыбаков.

На этом основании он просит отменить решения окружных комиссий об отказе в регистрации на выборах кандидатов от «Яблока».

В пресс-службе партии уточнили, что только трое из восьми кандидатов в депутаты Мосгордумы от «Яблока», собравшие подписи, прошли регистрацию. Это уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович (округ 6), члены партии – архитектор Дарья Беседина (8) и эксперт Центра антикоррупционной политики «Яблока» Максим Круглов (14).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

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