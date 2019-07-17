Мимо Мосгордумы: подписной барьер не прошли 57 кандидатов

Процедуру проверки подписей избирателей в свою поддержку не смогли пройти в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, им отказано в регистрации. Об этом сообщил сегодня глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, в кампании продолжат участие 233 кандидата: 171 представитель различных партий и 62 самовыдвиженца.

Горбунов уточнил, что в регистрации отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Это решение можно обжаловать в Мосгоризбиркоме или через суд, передает «Интерфакс».

Первоначально в выборах по всем 45 округам собирались участвовать 424 человека. Однако документы на регистрацию сдали 290 человек. Подписной барьер не смогли преодолеть пять кандидатов от «Яблока», в числе которых такие известные общественные и политические деятели, как Сергей Митрохин и Андрей Бабушкин. Также отказано в регистрации экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, актеру Андрею Соколову, представителям «команды» Алексея Навального – Любови Соболь, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, а также Юлии Галяминой и Илье Яшину.

По словам Горбунова, основные нарушения, выявленные при проверке окружными комиссиями: подписи умерших избирателей, подписи граждан без активного избирательного права, несоответствие сведений об избирателях (фамилии, имена, адрес, год рождения), поставление подписей одним избирателям дважды и другие.

Как уточнил глава Мосгоризбиркома, таким образом участие в избирательной кампании продолжат 44 кандидата от КПРФ, 45 – от ЛДПР и 42 – от «Справедливой России», которым не требовался сбор подписей. Кроме того, зарегистрированы представители непарламентских партий – «Яблока», «Коммунистов России», «Родины», «Гражданской силы», «Зеленых» и «Партии роста».

Он отметил, что на прошлых выборах в Мосгордуму (в 2014 году) отказ в регистрации получили вдвое больше кандидатов – 107.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

Опубликовано новое видео пыток заключенных в ярославской колонии. / Госдума решила, что делать в России с самыми опасными отходами. / Падение уровня жизни и рост расслоения общества: в России увеличился запрос на социальную справедливость. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»