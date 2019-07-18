«Шиес? – Подмосковье!» В Ликоно-Дулево возобновились жесткие столкновения жителей с полицией

В подмосковном Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района продолжаются жесткие столкновения местных жителей с полицией. Активисты обороняют лес на 235 км трассы А-108, участок там предполагается вырубить под строительство мусороперерабатывающего завода компании сына генпрокурора РФ Игоря Чайки.

Сегодня утром защитники леса опубликовали в соцсетях фотографии машин полиции, буровой установки и автобуса с рабочими, которые прибыли на место вырубки леса. «Срочно! Все на пост! У них большая техника!» – говорилось в сообщении в группе противников стройки «ВКонтакте».

В ролике, опубликованном в группе Musor_stop в соцсети, видно, что большая группа полицейских в шлемах и бронежилетах требует, чтобы местные жители покинули территорию. В мегафоны протестующих предупреждают, что они совершают административное правонарушение. «Уважаемые граждане! В сторону!» – кричат силовики. «Все против народа», – констатирует женский голос за кадром. После этого слышны крики и видно, как полицейские уносят к дороге пожилого мужчину. «Расходимся!» – кричат полицейские. «Что вы творите?» – кричат им в ответ жители.

В видео слышна нецензурная брань, поэтому согласно требованиям Роскомнадзора ролик нельзя размещать в СМИ.

Менее чем за полчаса ролик набрал 3 тысячи просмотров. «Беспредел! – пишут пользователи. – Незаконное проникновение в лес для вырубки под свалку». «Шиес?» – спрашивают пользователи из других регионов. «Подмосковье!» – пишут им жители столичного региона.

Накануне активисты перекрывали Егорьевское шоссе, требуя, чтобы власти их услышали и не замалчивали проблему. Силовики не первый раз жестко разгоняют местных жителей: 15 июля одна из защитниц получила сотрясение мозгла и была доставлена в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

Протесты в Ликино-Дулево длятся несколько месяцев. Жители требуют отказаться от проекта строительства мусорного завода в болотистой местности, однако местные власти заявляют, что вырубка деревьев идет не под площадку для стройки, а для создания противопожарной просеки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.19

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