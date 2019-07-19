Выборы в Мосгордуму: часть «забракованных» оппозиционеров имеют шансы вернуться в кампанию

Скандал с недопуском на выборы в Мосгордуму практически всех кандидатов от несистемной оппозиции разрешится в последней декаде июля. В результате вмешательства ЦИК на пересмотр решений может рассчитывать только часть кандидатов, и это решение спасет власть от внезапно сформировавшейся угрозы, а также может расколоть оппозицию. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

«Я думаю, что в этой ситуации все возможности есть у федеральной власти, администрации президента и у Центризбиркома: отстраниться от действий МГИК и технологов мэрии и выборочно восстановить избирательные права отдельных кандидатов, – полагает эксперт. – Отказ получил широкий спектр кандидатов – весь пул Гудкова, Навального, и даже вполне системные «яблочники» типа Кирилла Гончарова или Елены Русаковой».

Как считает Пожалов, учитывая, что в регионах сейчас тоже проходят весьма конфликтные кампании, причем с участием системных партий (ЛДПР не зарегистрировали на выборы в Крыму, КПРФ – в Карачаево-Черкесии, часть их кандидатов не пройдут муниципальный фильтр на губернаторских выборах) для федеральной власти важно сохранить легитимность избирательной системы и избирательных процедур. «На фоне этих множащихся конфликтов с системными партиями для власти было бы выгодно принять такие сигнальные, знаковые решения, которые подчеркнули бы приверженность Кремля и ЦИК принципу честных выборов и помогли сохранить репутацию избирательной системы», – пояснил политолог.

В то же время Пожалов обратил внимание, что протестная активность московской оппозиции уже получила резонанс даже в зарубежных СМИ, и такое положение дел вряд ли нравится Кремлю. Поэтому решение о допуске на выборы части «отказников» может представляться вполне разумным – тем более, что основания для этого при желании можно найти, полагает Пожалов. «По утверждениям той же Русаковой, главные основания – это «пропавшие» избиратели, то есть те, данные о которых были, видимо, некорректно введены при проверке по базе ГАС-выборы и базе МВД», – отметил эксперт.

«Но, думаю, что ни кандидаты Гудкова, ни пул Навального на выборах восстановлены быть не могут. Четко видно, что на федеральном уровне нет решения пустить в системную политику ни партию Навального, ни партию Гудкова», – считает политолог.

При этом в ряде случаев речь может идти о вполне заслуженных отказах в регистрации. «Изначально было понятно, что большинство независимых кандидатов не соберут подписи. Большая часть кандидатов Гудкова не располагают такими же ресурсами и популярностью, они не вели такой заблаговременной работы в своих округах, чтобы успеть собрать эти 5 тысяч подписей, да и волонтёры самого Гудкова появились в округе только в конце апреля – говорит Пожалов. – Поэтому я думаю, что у многих кандидатов от Навального и Гудкова, действительно, было большое количество бракованных подписей. Например, Иван Жданов от Навального в 8-м округе появился только в конце мая, и внезапно начал собирать подписи. Соболь тоже не так давно определилась с 43 округом – она туда выдвинулась в середине весны, не имея особой поддержки среди активистов, а собирать подписи в ЦАО намного сложнее, там многие живут не по прописке и много закрытых элитных домов. От «Яблока» из 16 человек подписи в избирком в итоге донесла только половина».

По оценке эксперта, допустив на выборы кандидатов от «Яблока», власть может решить и еще одну очень серьезную проблему: в этом году неожиданно для власти оппозиции удалось объединиться. Например, на стадии сбора подписей штаб Навального собирал их и для кандидатов Дмитрия Гудкова, и для некоторых «яблочников», так же поступали и другие «несистемщики». Кроме того, почти всех серьёзных оппозиционных кандидатов удалось развести по округам так, чтобы они не отнимали голоса друг у друга. Этот альянс только укрепился на уличных акциях протеста перед лицом общего недопуска к выборам. Эту неожиданную консолидированную силу власти, разумеется, захочется раздробить, отметил Пожалов.

«Сейчас консолидировались и несистемные кандидаты, и те же «яблочники», есть угроза дальнейшего нарастания политизации в ходе выборов в Мосгордуму и продолжения Навальным своей кампании «Умного голосования», – поясняет собеседник агентства. – Если с федерального уровня по формальным основаниям будет выборочно восстановлена часть более системных кандидатов, это способно внести разлад в ряды самой оппозиции и поставит того же Навального перед непростым выбором: нужно ли и дальше продолжать агитировать за протестное голосование, если восстановление отдельных кандидатов было политически мотивировано? Потому что когда не пустили на выборы практически всех – они все в одной лодке. А если власть, по мнению оппозиции, выборочно восстанавливает права только отдельных кандидатов, то несистемное крыло будет воспринимать их как удобных для власти, соглашателей».

Решение о допуске нескольких оппозиционеров, таким образом, поможет власти вернуть ситуацию в управляемое русло – в плоскость внутренних конфликтов несистемных политиков, когда более радикальная часть оппозиции борется с «Яблоком», считая их соглашательской партией, и наоборот, отмечает политолог.

На принятие властью такого решения могут повлиять и митинг, уже согласованный мэрией на 20 июля, если он окажется массовым, и «двойственное поведение» столичной КПРФ. «Коммунисты, пусть и не на первом плане, но пытаются тоже взаимодействовать с несистемной оппозицией и поддерживать их требования, – отмечает Пожалов. – Так, Валерий Рашкин (глава Горкома КПРФ, – ред.) появлялся в выходные на несогласованном митинге в Москве. КПРФ эта ситуация выгодна, потому что они прекрасно понимают: в отсутствие кандидатов от демократической оппозиции именно КПРФ становится главной оппозиционной силой, и именно в пользу коммунистов может пойти стихийное протестное голосование. Это нежелательный для власти сценарий, когда объединившейся либеральной оппозиции по тактическим причинам подыгрывает ещё и КПРФ, поэтому нужно эту ситуацию развалить».

Как считает эксперт, допуск к выборам кандидатов от оппозиции не может быть истолкован как слабость власти – скорее общество воспримет это как решение, позволяющее сохранить политическую стабильность. «И для власти очень важно сохранить доверие к выборным процедурам. Выборы – это легальный канал выпуска общественного недовольства, поэтому сохранить доверие к возможности добиваться своего через выборы, а не уличные митинги – на мой взгляд, для власти это должно быть в приоритете», – считает Пожалов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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