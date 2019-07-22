Шансы были у всех: простой подсчет разбивает миф о «предвзятости» МГИК к кандидатам Навального

После проверки поданных в Мосгоризбирком документов регистрацию в соответствии с российским законодательством смогли пройти только 290 кандидатов в депутаты столичного парламента. Изначально участвовать в выборах в Мосгордуму изъявило желание более 400 человек. При этом на первом этапе отсеяли 57 человек, которые не смогли представить 5 000 подписей избирателей.

Из слов представителей так называемой оппозиции следует, что в регистрации было отказано лишь независимым самовыдвиженцам. Анализ документов показал, что большинство недопущенных кандидатов к оппозиционерам не относится.

Политологи и политики отмечают важность сбора подписей при проходном пороге в 3% голосов жителей в каждом из 45-ти избирательных округах Москвы. Это помогает отсеять людей, принимающих участие в выборах ради пиара, а не реальной победы. Необходимые 5 000 подписей служат доказательством поддержки кандидата со стороны москвичей.

На первом этапе выборов в Мосгордуму нашлись кандидаты, решившие досрочно завершить свою предвыборную кампанию. Большая часть их приходится на 43-й избирательный округ. Не обошлось и без скандалов. Общественница и основательница фонда по оказанию россиянам паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру 15 июня. Она не выдержала информационный прессинг со стороны блогера Алексея Навального и его сторонников, организовавших ее травлю. Оскорбления, угрозы жизни, попытка очернить репутацию Федермессер служили одной цели – продвинуть кандидата от штаба Навального Любовь Соболь в 43-м округе через устранение реального конкурента.

Некоторые кандидаты отказались от идеи участвовать в выборах, не сумев преодолеть 3%-й барьер: интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев (поддержка «Партии Роста», 38-й округ), Наталья Елисеева (43-й округ), «гудковец» Павел Ярилин, экс-соратник Навального Виталий Серуканов и кандидат от партии «Яблоко» Юлия Щербакова.

Также отказался от участия кандидат от «Единой России» и действующий депутат МГД Ренат Лайшев (35-й округ), который собирал подписи наравне с другими кандидатами, без использования поддержки партии. Его конкурентом выступал кандидат Владимир Милов, продвигаемый Навальным. Необходимое количество подписей избирателей собрать они не смогли.

Все кандидаты оказались в равных условиях: и самовыдвиженцы, и оппозиционеры, и кандидаты-«единороссы». Симпатии избирателей и успех при сборе подписей определяла непартийная принадлежность.

Кандидаты-самовыдвиженцы, сумевшие собрать необходимое количество подписей, сдали в Мосгоризбирком подписные листы с невероятным уровнем брака. Так, эксперты в ходе проверки документов выявили наличие «мертвых душ» (в подписных листах Соболь обнаружили имя экс-секретаря арбатского избиркома Лилии Симанковой, умершей весной 2019 года), неправильно заполненные сборщиками данные избирателей. Все это может доказывать, что кандидаты фальсифицировали подписи, используя устаревшие базы избирателей.

Стоит отметить, что в соответствии с российским избирательным законодательством в подписных листах кандидатов допускается наличие не более 10% брака. В противном случае кандидату будет отказано в регистрации. 57 кандидатов не справились с данной задачей.

В числе «отказников» оказались «провластные» кандидаты в 5-ом округе – Александр Босых, обнаруживший «фабрику по подделке подписей» в поддержку Дмитрия Гудкова, и Владимир Кузнецов (пранкер Вован). В 28-м округе не прошла отбор однофамилица столичного мэра Ирина Собянина, которую оппозиция тоже записала в «провластные» выдвиженцы. В 25-м округе не прошли однофамильцы Александр и Сергей Власовы.

Большинство «отказников» пытаются оспорить решения Мосгоризбиркома. Есть шанс добиться регистрации у музыканта Сергея Троицкого и волонтера Марии Коледы. Оппозиция в это время устраивает незаконные протестные акции и занимается самопиаром, понимая, что при наличии большого количества забракованных подписей их шансы пройти регистрацию равны нулю.

Заявления блогера о противодействии властей не имеют под собой оснований. Оппозиционные кандидаты Дмитрий Клочков и Роман Юнеман, поддерживаемые Навальным и Гудковым, прошли регистрацию, хотя их никто не раскручивал на медиаресурсах блогера. Эти люди работали непосредственно с избирателями, не тратя время на митинги и скандалы.

Первый этап избирательной кампании показал, что кандидатам было необходимо завоевать доверие москвичей, а не пытаться попасть на выборы за счет старых заслуг или путем самопиара. Отсев 57 кандидатов, из которых Навальный считает «своими» только 19 человек – цифры, с которыми не поспоришь. Это показатель работы кандидатов, оценка их востребованности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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