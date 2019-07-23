«К Москве же не было претензий. И вдруг такой обвал!» Столичная оппозиция добилась встречи с главой ЦИК

В Центризбиркоме (ЦИК) России проходит встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с кандидатами от оппозиции, которые получили отказ в регистрации на выборах в Московскую городскую думу. На ней присутствуют, в частности, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Геннадий Гудков, Ирина Собянина, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие.

Оппозиционные политики вновь заявили о нарушении своих прав и прав избирателей при проверке подписей. «Мы понимаем, что требование не регистрировать кандидатов находится не в юридической плоскости, оно политическое», – заявил Яшин. Оппозиционеры отметили, что графологические экспертизы подписей в окружных избирательных комиссиях проводились специалистами, квалификация которых неизвестна, а графологи по закону не несут никакой ответственности за ложные заключения.

Требование оппозиции «регистрировать всех», заявленное на многочисленных акциях в Москве, не встретило поддержки Памфиловой. Она подчеркнула, что ЦИК по закону не имеет возможности влиять на Мосгоризбирком. «Для этого надо серьезно изменить закон, в рамках сегодняшних законов это невозможно», – подчеркнула Памфилова. При этом глава Центризбиркома заверила, что никакого давления со стороны администрации президента ЦИК не испытывает. «Мне ни разу никто не указал, какое принимать решение», – заявила Памфилова.

Геннадий Гудков, выдвигавший свою кандидатуру по округу №2, предложил на законодательном уровне отменить муниципальный фильтр, поскольку «это ведет к политическому кризису не только в городе, это ведет к политическому кризису в стране». Гудков предложил главе ЦИК вызвать окружную избирательную комиссию по его округу и провести расследование ее работы. «Я вас уверяю, они вам сдадут заказчика, кто им велел так себя вести», – отметил он, подчеркнув, что на выборах следует навести порядок в соответствии законом. «Мы же не хотим революции с вами? Власть либо меняют мирным путем на выборах, либо, извините, свергают. Третьего способа не существует. Нас загоняют во второй путь», – сообщил он.

Глава ЦИК со своей стороны пообещала участникам встречи, что все их выступления стенографируются, и сотрудники Центризбиркома «все обобщат и выберут все претензии, которые надо проверить».

«В Москве же не было больших претензий, такой был прогресс, – напомнила Памфилова, отметив разницу в кампаниях в Санкт-Петербурге и в столице. – И вдруг такой обвал! Мы радовались, что у всех документы приняли, и вдруг такой обвал на пустом месте».

Встреча в ЦИК продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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