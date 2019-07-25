Любовь Соболь ответит по всей строгости за неявку на допрос по уголовному делу в СК

Экс-кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь не явилась на допрос Следственного комитета, проигнорировав официальную повестку ведомства. Таким поступком соратница скандального блогера Алексея Навального нарушила российское законодательство. За это ей грозит ответственность по статье 111 УПК РФ вплоть до принудительной доставки на допрос.

Предвыборная кампания в столице запомнилась множеством скандалов, организаторами которых оказались «независимые кандидаты» от одиозного блогера Навального.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь играет особую роль создании провокаций. Она со своими соратниками, получившими отказ в регистрации на выборах от Мосгоризбиркома, призывает людей участвовать в несогласованных акциях, чтобы оказать давление на членов избирательных комиссий. Между тем, протестующие экс-кандидаты пытаются умолчать информацию о том, что сами принесли фальшивые подписные листы в городской избирком, из-за чего их сняли с выборов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Теперь следователи будут допрашивать организаторов массовых беспорядков, а также их участников.

Ранее Любовь Соболь сообщила в своем микроблоге в Twitter, что ее вызвал Следственный комитет на допрос. Однако приближенная Навального, судя по всему, и в этот раз решила, что нарушать российские законы – обычное явление.

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Вместо дачи показаний соратница Навального отправилась в избирком, где проводится апелляция по поводу сданных ею подписей избирателей. Несмотря на то, что львиная доля подписей признана бракованной, Соболь не оставляет попыток поднять шумиху в соцсетях и либеральной прессе.

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Любопытно, но во время всей своей предвыборной кампании Соболь неоднократно допускала попытки нарушить законы РФ. Например, ее заподозрили в организации «цеха» по фальсификации автографов в ее пользу, обнаруженном сотрудниками полиции в Пресненском районе Москвы. Позже были найдены «художественные мастерские» и других «независимых кандидатов», «навальниста» Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. За подобную деятельность грозит уголовная ответственность по статье 142 УК РФ(Фальсификация избирательных документов, документов референдума).

Стало известно, что среди подписей в поддержку Любови Соболь оказали четыре автографа давно умерших людей. Вдобавок оппозиционеры устроили «карусель» – когда один и тот же избиратель подписывался у разных сборщиков. Таких подписей у юриста ФБК было 24.

«Вишенкой на торте» стал подкуп избирателей, за которым может последовать наказание до шести лет лишения свободы по статье 141 УК РФ. Каждому Москвичу с нужной пропиской предлагалось обменять свою подпись на 500 рублей.

Все действия по сбору подписей «вышли боком» экс-кандидату. В итоге ее не допустили к выборам, так как количество ее бракованных подписных листов оказалось выше 10%-го порога. Но даже в этих обстоятельствах Соболь пытается отвлечь внимание. В частности, при встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой соратница Навального явно хотела принудить ее к участию в незаконной акции у стен московской мэрии, чтобы таким способом легализовать мероприятие и сильнее надавить на избирательный процесс в Москве. Естественно, глава ЦИК посчитала такое предложение бессмысленной провокацией и твердо отказала.

Как отмечают наблюдатели, за время своей предвыборной кампании Любовь Соболь обросла правонарушениями в такой степени, что вместо депутатского кресла в Мосгордуме может оказаться в тюрьме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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