«Если будет хоть малейшая возможность»: глава ЦИК обнадежила московских оппозиционеров

Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы будут зарегистрированы, невзирая на уголовное дело, возбужденное СК РФ – если для этого будет «хоть малейшая возможность». Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Она также сообщила, что ждет в ЦИКе всех кандидатов, которым отказали в регистрации.

«Часть из них зарегистрированы, по-моему, шесть человек, в том числе, и представители Навального, но всех, кого не зарегистрировали, отказали в регистрации и еще могут отказать при рассмотрении в Мосгордуме, если откажут, я их всех жду в ЦИКе», – цитирует Памфилову «Интерфакс». Все жалобы на нарушения будут рассмотрены максимально объективно и тщательно, заверила председатель Центризбиркома.

Кто именно подал жалобу, по которой СК возбудил уголовное дело, Памфилова не знает. «Поскольку события развиваются стремительным образом, я до сих пор даже не знаю, от кого это могло поступить, – заявила она. – Я надеюсь, что Мосгоризбирком такие жалобы не подавал».

Памфилова подчеркнула, что силовикам следует быть максимально корректными, «чтобы это не расценивалось как политическое давление, тем более, как способ и методы борьбы, я бы так сказала, с политическими абонентами».

Как сообщал «Новый День», минувшей ночью в Москве прошли аресты оппозиционеров и обыски в квартирах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Некоторые из них были вызваны на допрос.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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