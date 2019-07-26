Журналисты ФАН раскрыли махинации оппозиционных кандидатов на выборах в МГД

Кандидаты в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Дмитрий Гудков, оказавшиеся в центре громкого скандала и ставшие подозреваемыми в уголовном деле о давлении на избирком, попали в логичную ситуацию, учитывая их деятельность. Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), подозрения в подделке подписей могут стать основанием для их привлечения к уголовной ответственности.

Расследование

ФАН утверждает, что есть все доказательства работы «фабрики» по фальсификации подписных листов за юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в одной из съемных квартир в Пресненском районе Москвы. Троих молодых людей застали с поличным сотрудники столичной полиции. По данным издания, имеются также сведения, что основная масса «автографов» за Соболь «рисовалась» в главном офисе блогера Алексея Навального в бизнес-центре «Омега Плаза».

Вместе с тем, имеется также информация, что Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Любовь Соболь могли подкупать москвичей. На открытых Интернет-ресурсах появлялись объявления, где за одну подпись людям предлагали 500 рублей.

ФАН провело собственное расследование, в результате которого выяснилось, что обманутые волонтеры, работавшие на Соболь, передали сотрудникам СМИ подписные листы. Журналисты связались с несколькими десятками человек из списка и выяснили, что они не подписывались за юриста так называемого ФБК.

Как позднее пояснил юрист Денис Смирнов, подделка подписей строго карается по закону. По его словам, следствие должно определить состав преступления.

«Уголовная ответственность предусмотрена 142 статьей уголовного кодекса, а именно – частью второй. Санкция за данное преступление – до трех лет лишения свободы», – сказал он.

В свою очередь, известный общественный деятель Николай Стариков осудил действия Любови Соболь и других активистов, пытающихся в данный момент оспорить решение Мосгоризбиркома. Он считает, что за все правонарушения эти люди должны понести справедливое наказание.

«И какая разница, какая фамилия у этого человека? В своем стремлении дискредитировать избирательную систему России, а вслед за ней всю систему власти в России, такие как Соболь (а она – персонально) нарушили, как мне кажется, еще ряд статей законодательства Российской Федерации», – подчеркнул Стариков.

Юрист Илья Ремесло подтвердил ФАН, что в подписных листах Любови Соболь находились персональные данные мертвецов. Он подчеркнул, что это является грубым нарушением и карается наказанием до четырех лет лишения свободы.

Журналисты ФАН в связи с махинациями сторонников Навального в Москве требуют правоохранительные органы внимательно во всём разобраться и дать соответствующую юридическую оценку произошедшему.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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