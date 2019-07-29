Госпитализация Навального не затянется: его волосы и одежду направят на экспертизу

Скандального политика Алексея Навального, госпитализированного утром в воскресенье из спецприемника в больницу, планируется выписать уже сегодня. Медики терапевтического отделения поставили ему диагноз «крапивница». Для проверки диагноза на независимую экспертизу будут направлены его волосы и одежда.

Как передает «Эхо Москвы», из московской больницы №64, куда был госпитализирован Навальный, рассчитывают выписать его уже сегодня. Ранее врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов сообщил «Интерфаксу», что пациенту поставлен предварительный диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека «крапивницы».

При этом врача-офтальмолога Анастасию Васильеву, у которой политик проходил лечение после ожога глаза зеленкой в 2017 году, к Навальному не пустили – ей удалось осмотреть политика только через открытую дверь палаты. На своей странице в «Фейсбуке» Васильева сообщила, что у Навального нет и никогда не было аллергии, а симптомы говорят о повреждающем действии неопределенных химических веществ. В частности, у пациента наблюдается «выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд, множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук». При этом в больнице №64, по ее словам, отказываются направить Навального на осмотр офтальмолога – хотя его правый глаз, который едва удалось спасти в 2017 году, может серьезно пострадать.

Согласно данным на сайте больницы №64, должность главврача занимает Ольга Шарапова. Она является действующим депутатом Московской городской думы и зарегистрированным Мосгоризбиркомом кандидатом в депутаты столичного парламента.

Как заявила Васильева в эфире телеканала «Дождь», волосы и футболка Навального будут направлены на независимую экспертизу, «может быть, даже в Европу».

Ранее Симоновский райсуд арестовал Навального на 30 суток за анонс протестного выступления 27 июля у мэрии Москвы. Акция была объявлена несанкционированной – несмотря на то, что муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями. В результате полиция, по данным «ОВД-Инфо», задержала более 1300 человек, несколько горожан серьезно пострадали. Так, муниципального депутата Александру Парушину отвезли в НИИ Склифосовского после того, как ее сзади ударил дубинкой по голове сотрудник ОМОН – об этой ситуации сама депутат рассказала в соцсетях после того, как ей была оказана помощь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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