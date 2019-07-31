Врачи не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского не нашли отравляющих веществ в организме скандального политика Алексея Навального, которого ранее доставили в больницу из спецприемника с аллергией.

Главврач Склифа Алексей Токарев сообщил, что биоматериалы Навального были исследованы в химико-токсикологической лаборатории НИИ. «По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравление, не обнаружены», – цитирует медика «Интерфакс».

Токарев при этом указал, что данная лаборатория является специализированной и имеет «самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ».

Как сообщал «Новый День», Навальный, ранее арестованный Симоновским райсудом на 30 суток за анонс несанкционированного протестного выступления 27 июля у мэрии Москвы, утром 28 июля был госпитализирован из спецприемника в московскую больницу №64. Врачи поставили ему диагноз «крапивница». 29 июля Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник.

Лечащий врач политика Анастасия Васильева, в свою очередь, сообщила, что в ближайшее время на анализ в Европу будут отправлены волосы и футболка оппозиционера. Васильева пообещала опубликовать часть информации из выписного эпикриза Навального. Она сочла возвращение его в спецприемник врач ошибкой, отметив, что состояние политика улучшилось после приема медикаментов, и сейчас он нуждается в наблюдении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.19

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