Навальный отправлен в спецприемник

Скандальный политик Алексей Навальный выписан из больницы и направлен в спецприемник. Об этом сообщили его лечащий врач Анастасия Васильева и заведующая терапевтическим отделением больницы Елена Сибикина.

На улице около въезда на территорию больницы завотделением сообщила журналистам, что Навальный поступил 28 июля, и в информированном согласии, которое подписывает каждый пациент, отметил, что информацию о его состоянии может получать только его супруга. Комментариев о предварительном диагнозе пациенту, который ранее опубликовал «Интерфакс» со ссылкой на врача терапевтического отделения Эльдара Казахмедова, не последовало.

По словам Сибикиной, Навальному был проведен комплекс лабораторно-диагностических и лечебных мероприятий. Сообщить, когда будут готовы результаты его анализов и насколько опасным может быть возвращение пациента в спецприемник, где он получил заболевание, Сибикина отказалась, сославшись на врачебную тайну.

Лечащий врач политика Анастасия Васильева, в свою очередь, сообщила, что в ближайшее время на анализ в Европу будут отправлены волосы и футболка оппозиционера. Васильева пообещала опубликовать часть информации из выписного эпикриза Навального. Возвращение его в спецприемник врач считает ошибкой, отмечая, что состояние политика улучшилось после приема медикаментов, и сейчас он нуждается в наблюдении.

Согласно данным на сайте больницы №64, должность главврача занимает Ольга Шарапова. Она является действующим депутатом Московской городской думы и зарегистрированным Мосгоризбиркомом кандидатом в депутаты столичного парламента.

Напомним, Симоновский райсуд арестовал Навального на 30 суток за анонс протестного выступления 27 июля у мэрии Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.19

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