Выборы в Мосгордуму: возможен ли компромисс власти и оппозиции

После громкого субботнего протеста московской оппозиции из-за недопуска к выборам независимых кандидатов в столичный парламент возможно несколько вариантов развития событий. По оценке экспертов, один из сценариев – попытка компромисса.

В частности, известный политолог Сергей Марков полагает, что лучшим выходом из положения был бы перенос выборов в Мосгордуму для поиска компромисса и выхода из конфликтной ситуации. «Лучше всего, думаю, выборы в Мосгордуму отложить. Потом изменить закон, снизив необходимое число подписей с 3% до примерно 1%. Потом провести выборы заново, – отметил Марков в «Фейсбуке». – Пусть часть радикальной даже оппозиции изберется в Мосгордуму. Ничего страшного, во-первых. А во-вторых, демократия требует, чтобы те, кого хочет избиратель, были частью государственной машины».

Политолог также отметил, что для него «нет сомнений, что такие люди как Сергей Митрохин, Илья Яшин, Андрей Бабушкин, Дмитрий Гудков должны участвовать в выборах. «Все они много лет работают с региональной московской проблематикой. Двое из них были депутатами Государственной думы. Без их участия выборы могут быть легальными, но не могут считаться легитимными. Возможно, они не смогли перелезть через 2 барьера: численный, – необходимых подписей, и барьер чрезмерного юридического крючкотворства, когда подписи снимаются из-за технического по сути брака», – сказал Марков.

В этом случае, как считает политолог, оппозиционерам надо «помочь перелезть через эти барьеры, снизив их». «А партии власти выставить сильных кандидатов. И не бояться снять парочку самых непопулярных вице мэров», – добавил Марков.

Между тем, как считает политолог Аббас Галлямов, Кремль в политическом смысле ничем не рискует, включая репрессивный механизм подавления протестной активности в Москве. «С точки зрения политики, включение репрессивных механизмов ничем Кремлю не угрожает. В силовом противостоянии власти выиграют, – отметил эксперт на своей странице в «Фейсбуке». – Проблема кроется в экономике. Уже очевидно, что ни курс, ни режим не вызывают у инвесторов энтузиазма».

Как считает Галлямов, закручивание гаек лишь ускорит процесс вывода денег из страны, а падение экономических показателей закономерно приведет к снижению уровня жизни россиян. «Единственное, что будет расти – это протестные настроения. А это уже проблема политическая, – пишет он. – Вот такая диалектика. Кажется Талейран говорил: «Штыки хороши всем, кроме одного. На них нельзя долго сидеть».

Напомним, на несанкционированной властями акции 27 июля, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 1373 человека. В результате действий силовиков пострадало несколько участников. В частности, муниципальному депутату Александре Парушиной потребовалась помощь медиков после того, как сотрудник ОМОН ударил ее сзади дубинкой по голове – об обстоятельствах получения травмы сама депутат рассказала в соцсетях.

При этом ранее муниципальные депутаты Москвы объявили акцию 27 июля своей встречей с избирателями, для которой не требуется получать согласование. Судя по нескольким прямым видеотрансляциям, которые вели столичные блогеры и СМИ, на акции не использовались громкоговорители и микрофоны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.19

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