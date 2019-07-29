Научно-экспертный совет ЦИК заступился за оппозицию: рекомендовал признать достоверными подписи избирателей

Члены Научно-экспертного совета при Центризбиркоме РФ рекомендовали признать достоверными подписи избирателей в поддержку оппозиционных кандидатов, которые были забракованы на основании необоснованных заключений экспертов-почерковедов. Об этом сообщил представитель совета Аркадий Любарев.

«Мы, члены Научно-экспертного совета при ЦИК России, обеспокоены ситуацией, сложившейся в ходе регистрации кандидатов на выборах в Москве и некоторых других регионах, – говорится в заключении, которое цитирует «Эхо Москвы». – Отказы в регистрации получают кандидаты, очевидно пользующиеся поддержкой избирателей, что противоречит конституционно-правовому предназначению регистрационных процедур. При этом, по нашим данным, многие отказы основаны на большом числе подписей, признанных недостоверными или недействительными на основании так называемых заключений экспертов-почерковедов, которые по сути заключениями не являются».

Эксперты напоминают, что все сомнения в подобных случаях должны трактоваться в пользу регистрации кандидата, и «так называемые заключения экспертов-почерковедов» вызывают законные сомнения. При этом представители бюро независимой экспертизы «Версия» проверили подписные листы ряда кандидатов-«отказников», и пришли к выводу, что заключения почерковедов «являются неверными, научно необоснованными и не подтверждены фактическими результатами исследования». Кроме того, незарегистрированные кандидаты в доказательство своей позиции представили заявления от самих избирателей, чьи подписи были забракованы – в них москвичи подтверждают, что собственноручно ставили подписи в листах.

«В связи с изложенным рекомендуем ЦИК России при рассмотрении жалоб кандидатов на отказы в регистрации признавать достоверными и действительными подписи избирателей, которые были признаны недостоверными или недействительными на основании необоснованных заключений экспертов-почерковедов», – говорится в заключении экспертов. За принятие этой рекомендации проголосовал 21 член Научно-экспертного совета, в том числе Алексей Венедиктов, Екатерина Винокурова, Аббас Галлямов, Александр Кынев, Григорий Мельконьянц, Евгений Минченко, и другие.

С особым мнением выступил член Научно-экспертного совета Александр Пожалов, который считает, что следует рекомендовать ЦИК России «при рассмотрении жалоб кандидатов на отказы в регистрации признавать достоверными и действительными подписи избирателей, которые подтвердили достоверность их подписи и собственноручное внесение ими даты в подписной лист, а также признанные недействительными или недостоверными подписи, в отношении которых представлены заключения о необоснованном характере заключений экспертов-почерковедов».

«В случае, если кандидаты не представили такие заключения, рекомендуем ЦИК самостоятельно заказать независимую экспертизу по подписям, признанным экспертами-почерковедами недостоверными или недействительными», – отмечается в заключении.

Напомним, повальные отказы в регистрации на выборах в Мосгордуму оппозиционным кандидатам подняли серьезную волну протеста в столице. После нескольких массовых встреч кандидатов с избирателями в центре Москвы, в столице 27 июля прошла акция, которую власти назвали несанкционированной. В результате, по данным «ОВД-Инфо», силовиками было задержано 1373 человека, несколько из них пострадали в результате жестких действий силовиков. За анонс акции был задержан скандальный политик Алексей Навальный.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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