«Мы требуем от мэрии Москвы иных вариантов!..» Столичная оппозиция не хочет митинговать на проспекте Сахарова

Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, получившие отказ в регистрации на выборах, потребовали от мэрии Москвы других предложений по месту проведения протестной акции 3 августа. Соответствующее заявление разместила на своей странице в «Фейсбуке» глава МО Гагаринский Елена Русакова. Столичные власти предложили оппозиции собраться на проспекте Сахарова, хотя заявка Либертарианской партии была подана на Лубянскую площадь.

«Ожидается множество людей, которые впервые в жизни примут участие в политической акции, – говорится в заявлении оппозиционеров. – Поэтому мы рассматриваем формат официально согласованного мероприятия и заботимся о хорошей организации». Оппозиционеры отмечают, что согласование мэрии устраивает их по дате и времени – 3 августа, 14 часов, однако не устраивает по месту. «Мы требуем иных (новых) вариантов по месту и формату проведения акции. Наша борьба продолжается. Растущая общественная активность даёт нам всем шанс добиться нормальных выборов», – говорится в заявлении.

Заявку на проведение на Лубянской площади митинга москвичей, не согласных с отказом Мосгоризбиркома допустить на выборы кандидатов от оппозиции, в мэрию подала Либертарианская партия. Ее глава Михаил Светов накануне сообщил в соцсетях, что ответ от мэрии, предложившей вместо Лубянской площади проспект им. Сахарова, организаторов не устраивает.

«Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время. Мы действуем с санкции штабов независимых кандидатов. Мы не соглашались на Сахарова. СМИ гонят дезу, якобы мы согласились на Сахарова. Мы хотим избежать повторения бойни 27 числа, но вернуться на Сахарова после того, что произошло в субботу – невозможно», – подчеркнул Светов.

Как сообщал «Новый День», власти объявили несанкционированной предыдущую акцию, которая прошла в Москве 27 июля – при том, что муниципальные депутаты назвали ее встречей со своими избирателями, для которой по закону согласование не требуется. Акция была жестко разогнана силовиками, задержано было, по данным «ОВД-Инфо», 1373 человека, некоторые участники получили травмы. В частности, муниципальный депутат МО Хамовники Александра Парушина была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского после того, как ее по голове ударил дубинкой сотрудник ОМОН Росгвардии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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