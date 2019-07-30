Еще одна провокация: Либертарианская партия отказалась проводить в Москве оппозиционный митинг

Заявка на проведение оппозиционного митинга 3 августа отозвана из мэрии Москвы, организатор акции Либертарианская партия прекратила переговоры с властями. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Партия отказалась от участия в акции, поскольку ее не устраивает предложенный столичным правительством вариант проведения митинга на проспекте Сахарова. Организаторы настаивали на предложенной ими Лубянской площади. «Мы прекратили переговоры (с мэрией Москвы), потому что нам предлагают только Сахарова. Мы отозвали заявление и отказались от участия в акции 3 августа», – цитирует Петрушенко РИА «Новости».

Сегодня около полудня член федерального комитета партии Михаил Светов сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что направляется на переговоры в мэрию Москвы. «Позвонили из мэрии, сказали, что готовы возобновить переговоры. Встреча в 12:30», – говорилось сообщении.

После этого издание «Медуза» со ссылкой на Либертарианскую партию сообщила, что Светов был задержан силовиками после переговоров прямо в мэрии Москвы.

Как объяснял Светов сегодня утром ситуацию с зашедшим в тупик согласованием митинга 3 августа, партийцы предложили столичным чиновникам другие варианты площадок в центре, однако ответы мэрии «продолжали носить ультимативный характер».

Как сообщал «Новый День», 3 августа в Москве был заявлен митинг оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Предыдущая акция, названная властями несанкционированной, прошла 27 июля, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону получать согласование не требуется. В итоге задержаны были, по данным «ОВД –Инфо», 1373 человека, есть несколько пострадавших.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

Врачи опровергли безвредность активированного угля. / «Жестко пресекать»: Генпрокуратура подключит «весь арсенал» к борьбе с предвыборными митингами. / Не от хорошей жизни: россияне продолжают экономить и копить. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»