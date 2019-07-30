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Вторник, 30 июля 2019, 17:10 мск

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Оппозиция вернется на выборы: «поддельные» подписи за Сергея Митрохина признаны настоящими

Впервые за время кампании по выборам депутатов Мосгордумы рабочая группа городской избирательной комиссии рекомендовала пересмотреть вопрос о регистрации одного из выдвинутых кандидатов – «яблочника» Сергея Митрохина. Вопрос о его регистрации будет решен сегодня вечером на заседании Мосгоризбиркома (МГИК).

«Рабочая группа МГИК рекомендовала удовлетворить мою жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты МГД, – сообщил сам Митрохин на своей странице в соцсетях. – Окончательное решение будет принято МГИК в 17:10. Если оно будет положительным, и меня зарегистрируют, то я не сочту это своей победой. Продолжу настаивать на регистрации ВСЕХ отстраненных кандидатов».

Как отмечает РБК, член МГИК Дмитрий Реут на заседании рабочей группы сообщил, что достоверными признаны 203 ранее забракованных подписи в поддержку Митрохина, и общего их количества оказалось достаточно для регистрации политика кандидатом в депутаты Мосгордумы. В итоге рабочая группа решила удовлетворить жалобу Митрохина на отказ в регистрации и рекомендовать окружной избирательной комиссии повторно рассмотреть вопрос.

Ранее МГИК отказался удовлетворять аналогичные жалобы других оппозиционных кандидатов – в частности, это Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Илья Яшин, Юлия Галямина, Елена Русакова и Андрей Бабушкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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