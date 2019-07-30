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Вторник, 30 июля 2019, 20:11 мск

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Мосгоризбирком вернул Сергея Митрохина на выборы

Мосгоризбирком (МГИК) удовлетворил жалобу кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина и отменил решение об отказе в регистрации в качестве кандидата на выборы в депутаты столичного парламента. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», на странице самого политика в «Фейсбуке» сообщила начальник его избирательного штаба Мария Чуприна.

«МГИК удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской Думы VII Созыва и отменила решение ОИК 43, – подтвердила она. – Следующий шаг – заседание Окружной комиссии. Ориентировочно в пятницу».

Чуприна отметила, что на заседании МГИК Митрохин заявил, что такие же фальсификации, которые были допущены ОИК №43 при проверке его подписей, имели место и в отношении других кандидатов. «Исходя из этого, он призвал МГИК зарегистрировать всех независимых кандидатов», – сообщила Чуприна.

Напомним, ранее МГИК отказался удовлетворять аналогичные жалобы других оппозиционных кандидатов – в частности, это Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Илья Яшин, Юлия Галямина, Елена Русакова и Андрей Бабушкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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