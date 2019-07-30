Московский протест как результат конфликта «башен Кремля»: раскол элиты ведет страну в хаос

Скандальная протестная ситуация в Москве, где 27 июля во время несанкционированной акции были задержаны более тысячи человек, спровоцирована борьбой «башен Кремля». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, громкий протест с массовыми задержаниями имеет признаки срежиссированной пиар-акции. Эксперт не исключил, что если борьба за власть в Кремле усилится, а элита окончательно потеряет способность управлять, в стране может сложиться революционная ситуация.

Неживой обратил внимание, что основная масса протестующих оппозиционеров относится к «корпусу Каца-Гудкова» (Максим Кац – член партии «Яблоко», Дмитрий Гудков – председатель партии Перемен), который смог получить мандаты муниципальных депутатов на прошлых выборах, но был отстранен от выборов в столичный парламент.

«У меня такое видение этой ситуации: была некая спущенная сверху разнарядка о замене квоты на оппозицию с левой на либеральную. Это курировали люди с Тверской, 13 (мэрия Москвы, – ред.) и это было с успехом сделано – квота на оппозицию поменялась, – отметил политолог. – Следовательно, в Мосгордуме должен был произойти такой же процесс: туда должна была избраться часть либеральных лидеров из числа муниципальных депутатов Каца и Гудкова. Но потом их срезали – пришла отмашка сверху (не из мэрии, – ред.) рубить их на подписях. Можно предположить, что этой отмашкой был нанесен удар по либеральной «башне Кремля» – не секрет, что там наверху воюют за определенное влияние».

Собеседник агентства напомнил про несколько скандалов, произошедших в ходе сбора подписей, когда то одна, то другая сторона находили «подпольные цеха по рисованию подписных листов». «Я предполагаю, что если сейчас из ТИКов достать списки этих нотариально заверенных людей, которые собирали подписи на оппозицию и на так называемых спойлеров от мэрии Москвы, то запросто может оказаться, что это одни и те же люди, – отметил Неживой. – Пересечение может дойти до 60-70%. Но это мы можем только предполагать».

По оценке эксперта, несанкционированная акция 27 июля также может быть связана с борьбой «башен Кремля», поскольку имеет признаки срежиссированной акции. «Когда получилось так, что либеральной башне зарезали квоту на либеральную оппозицию в Мосгордуму, мы получили в качестве ответного удара 27 июля, – полагает собеседник агентства. – Это была массовая акция, на которой была применена технология «пчелиного роя» – когда толпа рассыпалась, проходила сквозь Росгвардию, и вновь собиралась в другом месте».

Как отметил Неживой, если рассматривать акцию с политтехнологической точки зрения, то там присутствовало около 100-150 участников из числа представителей либерального «корпуса Каца-Гудкова», было несколько тысяч москвичей, крайне недовольных мэром, и были некие «молодые люди, которые были хорошо подготовлены – они «рассыпались, уходили в сторону, и все было сделано достаточно отрепетировано». «Перекрывали дороги и бегали «роем» именно те, кто был этому обучен. А москвичи просто носились по городу. Это статисты, свидетели, невольные участники», – считает политолог.

«Можно предположить, что это было запланированное пиар-действие, – говорит он. – Возможно, это имеет отношение к такой разновидности массовки, которую возят на мероприятия «винтиться». Если обычная массовка стоит одну-две тысячи рублей, то здесь такая же тема, только дороже – 20-30 тысяч и юридическое сопровождение. И если разобрать такую акцию с точки зрения политтехнологий, то получается 100-150 говорящих голов – идиологически мотивированных людей, несколько тысяч жителей Москвы, которые представляют протестное сообщество недовольных, а остальные могут оказаться этими самыми наемниками».

Собеседник агентства предположил, что таких представителей «массовки» 27 июля могло быть до пяти тысяч человек. «Если в качестве предположения взять за среднюю расценку на «винтилово» по 20-30 тысяч на человека, учесть перекрытие улиц, красивую картинку, то бюджет всей акции получается примерно полтора миллиона долларов. Это немного, на самом деле. В итоге получается 150 реально заинтересованных человек, и [даже с учетом того, что] Москва реально недовольная, потому что [власти] ее довели – но мы получаем чисто пиаровскую акцию».

Эксперт подчеркнул, что базисом московского июльского протеста стала оскорбленная ударом по своим кандидатам либеральная «башня Кремля», но способ его выражения грозит весьма неприятными последствиями. «Наверху начала колоться элита, она начала воевать, – констатирует Неживой. – А внизу – помните, как в поговорке: паны дерутся, у холопов чубы трещат. И если рассматривать процесс с этой точки зрения, то он страшный. В Москве – не низовой протест, как в Шиесе или Ликино-Дулево, где дерутся настоящие люди. Это верхушечный процесс, но этим он и страшен, потому что когда элита теряет способность управлять и дерется между собой – мы получаем революционные действия».

Собеседник агентства напомнил о событиях 100-летней давности, отметив, что и в тот раз «царя сняло его окружение», хотя, вопреки расчетам, власть этому окружению получить не удалось.

Как считает эксперт, раскол элиты говорит о том, что страна готовится к времени серьезных перемен. «Когда они сцепятся там до такого состояния, что вообще не смогут ничем управлять – у нас будет хаос. А из этого хаоса вырастет новая власть, – полагает собеседник агентства, отмечая, что сейчас трудно строить прогнозы о том, кто сумеет перехватить падающее из рук элиты знамя.

«Время побежало очень быстро. Мы сейчас тот вираж, который был 100 лет назад, пройдем, возможно, за год. И окажемся в новой реальности», – заключил Неживой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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