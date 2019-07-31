Выборы в Мосгордуму: в мэрию направлена новая заявка на протестный митинг

Незарегистрированный кандидат от «Яблока» в Мосгордуму по 37-му избирательному округу Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба партии.

В документе политик просит разрешить шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте или митинг на Волхонке или площади Свободной России. Предполагаемая организатором численность акции – 10 тысяч человек.

Комментируя эту инициативу, заместитель председателя «Яблока», руководитель избирательного штаба партии Николай Рыбаков выразил убеждение, что «несмотря на необходимость усиливать давление на власть, политики не имеют морального права призывать людей выходить на несогласованные акции протеста, поскольку невозможно гарантировать безопасность людей». Он также обратил внимание, что «важно добиваться честных выборов, регистрации независимых кандидатов, закрытия уголовного дела о массовых беспорядках на прошедшем митинге (27 июля) и освобождения заключенных».

«Надеюсь, акцию 10 августа мэрия согласует. Сейчас своими действиями они только радикализируют протест», – подчеркнул Рыбаков.

Стоит отметить, что только трое из восьми кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко», собравших подписи, были зарегистрированы на предстоящих в сентябре выборах в Мосгорудуму. Еще пяти кандидатам – Сергею Митрохину, Андрею Бабушкину, Елене Русаковой, Кириллу Гончарову и Анастасии Брюхановой – было отказано в регистрации. Вчера Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина, теперь окружная избирательная комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о его регистрации.

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. Возбуждены уголовные дела, задержаны первые подозреваемые.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.19

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