Радикализация протеста: «власть сама раскачивает лодку»

Российская власть сама провоцирует радикализацию протеста и «раскачивает лодку» – создание образа врага и перевод вполне системной оппозиции в разряд несистемной выгодно ей накануне федеральной избирательной кампании-2021. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Полагаю, что уголовные дела будут и компромисс найти, к сожалению, невозможно. Ставки повышаются», – сказал эксперт, комментируя последние скандальные события в Москве.

По его оценке, нынешняя ситуация с громким протестом и массовыми задержаниями 27 июля в столице совершенно точно напоминает «болотное дело». «Запугивания есть, что бы ни говорили мои коллеги, и они носят дидактический, воспитательный характер – потому что речь идет не только об этих выборах, а о выборах вообще. Это все репетиция общефедеральных выборов 2021 года», – отметил Калачев.

При политолог обратил внимание, что речь идет не только о несистемной оппозиции – которую, как считалось, власть изначально не была намерена допускать до выборов, но и вполне системных политиках. «У нас сейчас несистемный любой, кто может выиграть у согласованного кандидата, – констатировал собеседник агентства. – [Сейчас происходит] не только поиск врагов, это еще и попытка избавить выборы от остатков конкурентности. Есть аппаратные расклады и интересы, есть люди, отвечающие за выборы, которые хотят, чтобы побеждали только их кандидаты. И под несистемную оппозицию попадают те люди, которые ничего против Путина не имеют – или, во всяком случае, публично это не заявляют, которые всего лишь [выступают] против местных региональных безобразий, но их туда искусственно запихивают. Потому что грядет трансфер власти, и есть опасения, что оппозиционеры поднимут свой статус. И потому что просто не хочется отдавать даже пару-тройку мест в той же Мосгордуме».

Как считает Калачев, если бы выборы в Мосгордуму проходили по смешанной системе или по партийным спискам, до такого серьезного конфликта бы не дошло. Однако в условиях, когда выборы происходят по мажоритарной системе, во власти есть конкретные персоналии, которые отвечают за каждый округ – на уровне управы, префектуры, мэрии, а за выборы в целом так или иначе отвечает администрация президента.

«Наслаиваются две вещи. С одной стороны, силовики [пугают] призраком майдана, рассказами об «оранжевых» сценариях, и иногда это даже некоторые паранойи по поводу «врагов престола и Отечества», внешних и внутренних, – сказал Калачев. – А с другой стороны, есть чиновники, аппаратчики, которые заинтересованы в полной предсказуемости. Когда стало понятно, что политические менеджеры на своем поле ситуацию с выборами в Мосгордуму проиграли, в дело пришлось вступать силовикам – и было принято решение использовать конфликт для того, чтобы «отбить всякую охоту у кого бы то ни было несогласованно участвовать в выборах и выходить на митинги».

«Представьте, если поменяют систему выборов, увеличат количество пропорций в Госдуму, как сейчас говорят, две трети или три четверти будут одномандатники. Сколько будет отказов по всей стране? И конечно, это «призрак Болотной» – сколько будет недовольных результатами выборов? Или даже следующих президентских выборов? Не дай Бог, выйдут – с чего улица должна власти что-то диктовать?» – отметил Калачев.

Если лидеры оппозиции попадут под уголовное преследование по экстремистской статье, то они не смогут принять участие в следующих выборах в Госдуму, напомнил эксперт. «Я думаю, это разминка перед большими боями, – считает он. – Именно поэтому я полагаю, что уголовные дела будут, и компромисс найти, к сожалению, невозможно. Ставки повышаются, и здесь остается рассчитывать на мудрость лидеров оппозиции, которые должны найти возможность не подставлять своих сторонников под дубинки, и не дать повода обвинять себя в том, что для них люди – расходный материал».

По оценке политолога, фактически сейчас власть применяет превентивные меры по зачистке оппозиционного поля и сама намеренно ведет к нагнетанию ситуации. «Зачем оппозиции раскачивать лодку, если лодку можно раскачивать самим? Оппозицию обвиняют в том, что она раскачивает ситуацию, но на самом деле нагнетание происходит со стороны власти – безусловно, потому, что раскачивание лодки в аппаратных, карьерных и прочих раскладах создает кому-то новые возможности и преференции».

«Наличие образа врага вообще упрощает жизнь», – обратил внимание Калачев, отметив, что демонстрация внутренних врагов главе государства выгодна ближнему кругу президента. «Формула – у нас нет врагов, у нас есть оппоненты» – категорически неприемлема для значительной части нашей элиты, особенно силовой – если нет врагов, то непонятен смысл их существования», – пояснил он.

Как полагает Калачев, происходящая сейчас искусственная радикализация протеста и перевод вполне системных политиков в несистемную оппозицию – а некоторых из них фактически делают уголовниками – не приведет страну ни к чему хорошему. «У режимов, подобных нашему, есть два выбора: действовать оптимальным образом, адекватно – или инерционным образом, рефлекторным, как привычно, – отметил политолог. – И политические режимы обычно рушатся на том, что выбирают привычное, рефлекторное, отбрасывая адекватное и разумное. Потому что [считается, что] на компромисс идти нельзя, любой компромисс признак слабости, враг не дремлет и все это инспирировано извне. Но такие «оранжевые» сценарии нужно было искать на столе Горбунова в Мосгоризбиркоме (Валентин Горбунов, глава МГИК, – ред.). Он там лежал все эти дни, этот «оранжевый» сценарий – абсурд конечно. Но как еще сказать? Все можно было сделать по-другому, и намного более красиво: кого-то допустить, кого-то, может быть, не допустить, но давать более мотивированные объяснения отказам. Это же действительно безобразие, когда подписи реальных людей не признаются за подписи».

Напомним, на выборах в Мосгордуму было зарегистрировано 233 кандидата, при этом большинство представителей несистемной оппозиции получили отказ в регистрации из-за того, что в представленных ими подписях было забраковано более 10%. Избиркомы отказались пересматривать отбракованные подписи несмотря на то, что оставившие их москвичи лично приходили на заседания комиссий, а также подтверждали подлинность подписных листов в заявлениях и видеозаписях. В итоге в Москве прошло несколько согласованных и несогласованных властями акций в поддержку кандидатов, получивших отказ в регистрации. Последняя из них 27 июля была жестко разогнана силовиками, задержано было, по данным «ОВД-Инфо», 1373 человека, нескольким участникам пришлось обратиться к врачам. В настоящее время возбуждены уголовные дела о насилии к полицейским и организации массовых беспорядков. Задержаны первые подозреваемые.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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