В скандал с выборами в Мосгордуму вмешались ученые

Российское академическое сообщество потребовало прекратить преследование незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и выразило возмущение ситуацией с отказом в регистрации и арестом научного сотрудника МГУ им. Ломоносова Юлии Галяминой. Открытое письмо, опубликованное в Сети, уже подписали десятки научных работников, преподавателей и журналистов.

Отказ избиркома в регистрации Галяминой, «по многочисленным свидетельствам был совершенно неправомерным: сотни подписей, собранных в поддержку её выдвижения, были признаны недействительными без объяснения причин», – говорится в обращении ученых.

«Особое возмущение вызывает то, что Юлия Галямина – наряду с другими кандидатами в депутаты и их сторонниками – подверглась репрессиям за попытку выразить свое несогласие с беззаконием, – отмечается в письме. – 30 июля 2019 года Юлия Галямина была арестована на 10 суток. Суд признал её виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)».

Юлия Галямина – кандидат наук, автор более 25 научных работ, она занимается исследованием исчезающего кетского языка. Помимо научной и преподавательской деятельности, Галямина является общественным и политическим активистом, была избрана муниципальным депутатом Тимирязевского района.

«Мы требуем пересмотреть решения об отказе Юлии Галяминой и другим кандидатам в регистрации и вынести новые решения – уже при соблюдении всех правовых процедур, – говорится в письме. – Мы решительно протестуем против преследования кандидатов и их сторонников. Будущее страны невозможно без подотчетности власти гражданам. Исход выборов должен решаться на избирательных участках, а не в кабинетах за закрытыми дверями».

Письмо опубликовано, в частности, на портале журнала DOXA. Под ним стоят подписи член-корреспондента РАН Анны Дыбо, профессора ИППИ РАН Андрея Ростовцева, доктора физико-математических наук Андрея Цатуряна, члена-корреспондента РАН Олега Мельника, доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ Максима Кронгауза, математика, автора более чем 20 учебников Виктора Прасолова, доктора филологических наук, профессора МГУ Татьяны Михайловой и многих других.

Галямину 30 июля Хорошевский суд Москвы отправил под арест на 10 суток за июльские акции протеста, объявленные мэрией Москвы несанкционированными – несмотря на то, что муниципальные депутаты назвали их своей встречей с избирателями.

Серьезный конфликт, который эксперты называют уже политическим кризисом, произошел после отказа в регистрации большинства оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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