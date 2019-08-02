Власти Москвы объявили несанкционированной протестную акцию на Бульварном кольце

Московские чиновники не согласовали акцию протеста оппозиции 3 августа на Бульварном кольце. В префектуре Центрального административного округа (ЦАО) города заявили, что организаторы слишком поздно подали уведомление, передает «Интерфакс».

Сообщается, что уведомления о пикетах на нескольких площадках Бульварного кольца были поданы 31 июля. Однако по федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организаторы должны были подать уведомления о пикетах не позднее, чем за три дня, а если даты совпадают с выходным днем – то за четыре. Таким образом, заявили в префектуре, организаторы не имеют права проводить акции на Бульварном кольце 3 августа.

О том, что уведомления на серию пикетов поданы в префектуру ЦАО Москвы, 31 июля в соцсетях сообщил глава МО Якиманка Андрей Морев. Он пояснил, что участники пикетов хотят показать, что москвичам нужны честные и конкурентные выборы в Мосгордуму – «Без силового давления на кандидатов и избирателей».

Ранее несанкционированной акцию объявили в прокуратуре. Там заявили, что «правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан».

Митинг в поддержку москвичей завтра, 3 августа, планируют провести жители Санкт-Петербурга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

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