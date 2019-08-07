Зюганов раскрыл иностранный заговор на выборах в России: потребовал найти тех, кто это «крышует»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил в срочном порядке собраться Государственной думе, чтобы провести заседание по вопросу об иностранном вмешательстве в российские выборы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из основных вопросов, по его мнению, должно стать расследование ситуации с протестной активностью в Москве и розыск «тех, кто это крышует».

«У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения, – заявил Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве, пояснив, что речь идет, в частности, об экстренном заседании Совета Госдумы. – Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание. Рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию. Это касается не только Москвы, но и других городов-миллионников. И это уже имеет документальное подтверждение. Я посмотрел сайт американского посольства – последняя акция, все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, какие им деньги отвалили – только по одному счету прошел почти миллиард рублей».

Зюганов считает, что Совету Госдумы следует рассмотреть и вопрос о том, «кто крышует» протестные акции в Москве и создать комиссию по расследованию иностранного вмешательства в выборы.

Главный российский коммунист напомнил 90-е годы, когда он сам привез материалы с Кавказа, Средней Азии, о событиях в Прибалтике. «Все было засунуто под сукно, Шеварднадзе прикрыл это безобразие, и потом мы расплачивались поражением страны, партии и распадом государства. Мы не можем допустить такого развития событий. Одно дело обманутая молодежь, другое дело – финансисты и крыша, которая работает. Пять дней митингуют на Трубной – никаких последствий! Вон наши подают заявку, если нет согласования – завтра повяжут», – сказал он.

Зюганов подчеркнул, что необходимо выяснить, «на чьи деньги работают» организаторы митингов в Москве. «Нельзя усидеть на двух стульях – либеральном и ЦРУшном, обязательно провалишься», – сказал лидер КПРФ.

Как ранее сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестовано до 27 сентября 9 человек, десятый фигурант объявлен в розыск.

3 августа москвичи вышли на прогулку по Бульварному кольцу, где также начались жесткие задержания. По данным «ОВД-Инфо», в автозаки попал 1001 человек, есть пострадавшие. Прогулки по бульварам мэрия Москвы также объявила несанкционированной акцией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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