«Лобовая конфронтация»: сентябрьские выборы в России определят перспективы

КПРФ рассчитывает по итогам предстоящих сентябрьских региональных выборов увеличить свое представительство в органах власти, чтобы в 2021 году появилась возможность преодоления муниципального фильтра. Об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

Он обратил внимание, что на региональных выборах в Заксобрания КПРФ на 98% закрыла одномандатные округа, зарегистрировала списки кандидатов в двух регионах, где выборы проходят по пропорциональной системе и выдвинула около 12 тысяч кандидатов в органы местного самоуправления. «С точки зрения выборов в Законодательные собрания – у нас 13 Заксобраний, в двух избираются только по партийным спискам, это Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, мы зарегистрировали свои списки, – отметил Афонин. – По Карачаево-Черкесии, как известно, мы добились регистрации. В остальных регионах выборы проходят по смешанной системе, мы выставили своих кандидатов и на 98% закрыли одномандатные избирательные округа».

Афонин также обратил внимание, что в Москве выборы в городскую думу проходят исключительно по мажоритарной системе, и двое кандидатов от КПРФ – Тимур Абушаев и Сергей Цукасов «по совершенно надуманным предлогам отстранены, но мы продолжаем бороться».

На выборах в органы местного самоуправления в российских регионах КПРФ представляют около 12 тысяч кандидатов, уточнил Афонин. «Мы рассчитываем, что серьезно увеличим свое представительство, и в 2021 году, даже если власть сохранит муниципальный фильтр, у нас будут возможности преодоления этого фильтра и недопущения ситуации, которая сложилась при содействии власти в той же Вологодской области, Калмыкии и в Забайкальском крае», – заявил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, подчеркнул, что на сентябрьских выборах у избирателей, фактически, будет два варианта: либо поддержать провластных кандидатов, либо «широкий блок патриотических сил во главе с КПРФ». «Тогда можно будет стабильно выбраться из трудного кризиса и уйти от лобовой конфронтации, в противном случае всем будет плохо», – подытожил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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